МТС обеспечит «цифровой комфорт» для зрителей Сибирского международного марафона

Участников сибирский международный марафон SIM-2022 в этом году ждала обновлённая трасса, которая впервые прошла не только по исторической части города, но и по спальным кварталам, чтобы болельщики могли поддерживать спортсменов на всей дистанции и дарить им дополнительные силы. С этой целью было установлено дополнительное мобильное телеком-оборудование МТС, благодаря которому устойчивая связь и быстрый интернет доступны вдоль всей обновленной трассы.