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МТС обеспечит «цифровой комфорт» для зрителей Сибирского международного марафона

МТС обеспечит «цифровой комфорт» для зрителей Сибирского международного марафона

Сегодня, 08:30
Фото: 1MI
МТС обеспечит качественной мобильной связью, быстрым мобильным интернетом и необходимыми цифровыми сервисами гостей SIM-2022. Более 3 тыс зрителей марафона смогут делиться контентом в соцсетях на всем протяжении трассы.

Участников сибирский международный марафон SIM-2022 в этом году ждала обновлённая трасса, которая впервые прошла не только по исторической части города, но и по спальным кварталам, чтобы болельщики могли поддерживать спортсменов на всей дистанции и дарить им дополнительные силы. С этой целью было установлено дополнительное мобильное телеком-оборудование МТС, благодаря которому устойчивая связь и быстрый интернет доступны вдоль всей обновленной трассы.

«Мы ожидали, что в день марафона мобильный трафик будет примерно в десять раз выше, чем в обычный будний день в центре Омска, поэтому мы подготовили сеть к нагрузке, установив дополнительные передвижные базовые станции. Подобным образом мы можем оперативно разворачивать нашу сеть в местах, где ожидается значительное превышение нагрузки на стационарную базовую станцию. Например, чуть раньше мы обеспечили связью Всероссийские летние сельские спортивные игры, которые также прошли у нас в Омске. Мы стараемся, чтобы все гости и участники могли в прямом эфире делиться с друзьями впечатлениями в социальных сетях, свободно запускать прямые эфиры с площадок и с комфортом пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами», — рассказал директор филиала МТС в Омской области Михаил Синюгин.

По окончании забега пройдет розыгрыш призов от МТС.  При покупке сим-карты или подписки на онлайн-кинотеатр KION, участники и болельщики получат купон на участие в беспроигрышной лотерее. Среди призов - сувенирная продукция, а также подписки МТС Premium и МТС Music.

#Ольга Акамова
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