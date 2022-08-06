Криминальные гастроли. Омичка лишилась телефона, пока шла на работу

В Омске полицейские раскрыли грабеж, который случился рано утром на Левобережье. Пострадавшей оказалась 62-летняя омичка, которая спешила на работу. Неизвестный напал на женщину сзади, схватил за шею и повалил на землю. После этого он забрал у нее телефон стоимостью 45 тыс рублей и скрылся.