Криминальные гастроли. Омичка лишилась телефона, пока шла на работу

В Омске полицейские раскрыли грабеж, который случился рано утром на Левобережье. Пострадавшей оказалась 62-летняя омичка, которая спешила на работу. Неизвестный напал на женщину сзади, схватил за шею и повалил на землю. После этого он забрал у нее телефон стоимостью 45 тыс рублей и скрылся.
Омичка начала кричать, и вскоре на место прибыли полицейские. Омичка описала грабителя силовикам, и те принялись обходить ближайшие ломбарды.
Буквально через час у одного из ломбардов на улице Фугенфирова полицейские заметили похожего мужчину. Его досмотрели, и при нем нашелся тот самый телефон. Его изъяли и вернули женщине.
Грабителем оказался 29-летний житель Знаменского района. Ранее он уже был несколько раз судим за имущественные преступления. На этот раз на него завели дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».
На допросе у следователя мужчина признался, что вышел на улицу так рано специально, чтобы совершить преступление и раздобыть деньги на спиртное. Временно мужчину отправили в изолятор временного содержания.