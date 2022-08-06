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Коллективный иммунитет против коронавируса в Омской области упал до 7.7%

Коллективный иммунитет против коронавируса в Омской области упал до 7.7%

Вчера, 19:44
Фото: 1MI
В федеральном оперштабе сообщили удручающую статистику.

В федеральном оперштабе привели пугающую статистику заболеваемости коронавирусом: теперь регион не соответствует ни одному параметру, который говорил бы о благоприятной эпидситуации. Коллективный иммунитет вовсе упал до 7,7%.

За сутки в регионе насчитали 146 случаев коронавируса. Рост заболеваемости несколько застопорился: столько же случаев фиксировали два дня назад. Всего в регионе зарегистрировано уже 211 200 случаев коронавируса.

Госпитализация потребовалась 30 омичам, а вылечились от коронавируса 23 человека. В общей сложности инфекцию побороли 205 106 человек. Еще один человек за сутки умер.

#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Коронавирус COVID-19#Ковид#Заболеваемость#Болезнь
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