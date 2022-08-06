Коллективный иммунитет против коронавируса в Омской области упал до 7.7%

В федеральном оперштабе привели пугающую статистику заболеваемости коронавирусом: теперь регион не соответствует ни одному параметру, который говорил бы о благоприятной эпидситуации. Коллективный иммунитет вовсе упал до 7,7%.
За сутки в регионе насчитали 146 случаев коронавируса. Рост заболеваемости несколько застопорился: столько же случаев фиксировали два дня назад. Всего в регионе зарегистрировано уже 211 200 случаев коронавируса.
Госпитализация потребовалась 30 омичам, а вылечились от коронавируса 23 человека. В общей сложности инфекцию побороли 205 106 человек. Еще один человек за сутки умер.