Это не предел! В Омске на все выходные объявили режим «черного неба»

Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, в Омской области решили продлить режим НМУ, который действует в регионе уже третью ночь. Изначально его объявляли до 11:00 часов субботы, 6 августа, однако теперь его продлили на сутки, до 10:00 часов воскресенья, 7 августа.