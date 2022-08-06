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Это не предел! В Омске на все выходные объявили режим «черного неба»

Это не предел! В Омске на все выходные объявили режим «черного неба»

Сегодня, 15:18
Фото: 1MI

На все выходные в Омске ввели опасный режим НМУ

Об опасности предупредили синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, в Омской области решили продлить режим НМУ, который действует в регионе уже третью ночь. Изначально его объявляли до 11:00 часов субботы, 6 августа, однако теперь его продлили на сутки, до 10:00 часов воскресенья, 7 августа. 

Во время режима НМУ первой степени опасности омские предприятия обязаны снижать выбросы в атмосферу. Омичи же даже в этом случае могут почувствовать едкий химический запах - жара и штиль не будет способствовать рассеиванию веществ в атмосфере. 

Фото: Город55
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