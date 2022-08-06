6 августа Омску исполняется 306 лет. Праздник пройдет по всем канонам, как в допандемийные времена. На день запланировано больше 20 мероприятий. Правда, ехать на машине лучше даже не пытаться - весь центр будет перекрыт, ожидаются пробки, да и припарковаться будет негде. Схему перекрытий, кстати, можно посмотреть здесь.
Омская крепость, с 12:00 до 22:00
Крепость погрузится в 18 век: будет 8 исторических площадок, знакомящих с эпохой Петра I. На фестивале пройдет красочная военно-историческая постановка.
Также в Омской крепости будет проходить ярмарка народных ремесел.
Парк Победы, с 12:00 6 августа до 22:00 7 августа
Фестиваль исторической реконструкции, охватывающий времена от античности до средневековья. Можно побывать в лагере римских легионеров, посмотреть на бой гладиаторов и пострелять из баллисты. В средневековой локации есть выбор между мирными ремеслами (кузнечное, гончарное дело, плавка стекла, чеканка) и более воинственными развлечениями. Можно пострелять из лука и включиться в латный рыцарский турнир. Для ценителей изящных искусств откроют Миланский дворик, будет старинная музыка и театральные представления.
Сквер им. Дзержинского, с 12:00 до 18:00
Тихий отдых: семейные пикники, спортивные и настольные игры, библиотека под открытым небом, «литературный экспресс» и «книжная оранжерея». Можно слепить город своей мечты в гончарной мастерской и создать настоящий семейный фильм. Символом праздника станут 4 семейных дерева, у которых можно загадывать желания.
Площадь Победы, с 15:00 до 19:00
Сильнейшие атлеты России и зарубежья продемонстрируют возможности человеческого тела в силовом многоборье с использованием штанг, бревен, металлических блоков, камней, автомобилей и других нетрадиционных тяжелоатлетических снарядов.
Любинский проспект, с 12:00 до 18:00
Дефиле модных коллекций. На месте можно сделать прическу и украсить ее живыми цветами, а также послушать лекции о здоровом образе жизни, моде и красоте.
Театральный сквер, Ленина, 8а, с 12:00 до 18:00
Кинологи, экологи, любители командных игр, прыжков на скакалке, виртуальных экскурсий и оздоровительных практик расскажут о своих достижениях и научат с пользой проводить свободное время.
Любинский проспект, с 15:00 до 22:00.
Фестиваль «Омские традиции вкуса». Презентация омских кулинаров и производителей. На прилавках Любинского проспекта можно будет попробовать эксклюзивное мороженое, блины, пироги, пирожные, сочные мясные деликатесы. Зрители смогут увидеть гигантский пряник и самим расписать пряники глазурью.
Омская крепость, около 22:00
В крепости во второй половине дня будет проходить концерт местных коллективов. А завершится все зрелищным представлением шоу-театр огня «ГАЛО».
Площадь Победы, с 17:00 до 22:05
Главная концертная площадка праздника. 17:00 — Фестиваль-конкурс «Радио-Сибирь». 18:30 — концертная программа Алексея Гализдры и группы «Коллекция бабочек». 19:10 — выступление вокального проекта ViVA. 20:00 — награждение победителей Сибирского международного марафона-2022.
В 21:00 начнется концерт группы «Дискотека Авария». 22:00 прогремит фейерверк.