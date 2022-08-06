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Древний Рим, фаер-шоу и «Дискотека Авария»: самые интересные события на День города

Древний Рим, фаер-шоу и «Дискотека Авария»: самые интересные события на День города

Сегодня, 09:00
Фото: Город55

Появилась программа мероприятий на День города в Омске

Праздничные мероприятия будут проходить с утра до позднего вечера. Советуем, куда сходить, чтобы не пожалеть.

6 августа Омску исполняется 306 лет. Праздник пройдет по всем канонам, как в допандемийные времена. На день запланировано больше 20 мероприятий. Правда, ехать на машине лучше даже не пытаться - весь центр будет перекрыт, ожидаются пробки, да и припарковаться будет негде. Схему перекрытий, кстати, можно посмотреть здесь

1. Фестиваль «Град Петров»

Омская крепость, с 12:00 до 22:00

Крепость погрузится в 18 век: будет 8 исторических площадок, знакомящих с эпохой Петра I. На фестивале пройдет красочная военно-историческая постановка.

Также в Омской крепости будет проходить ярмарка народных ремесел.

Фото: 1MI

2. Щит Сибири

Парк Победы, с 12:00 6 августа до 22:00 7 августа

Фестиваль исторической реконструкции, охватывающий времена от античности до средневековья. Можно побывать в лагере римских легионеров, посмотреть на бой гладиаторов и пострелять из баллисты. В средневековой локации есть выбор между мирными ремеслами (кузнечное, гончарное дело, плавка стекла, чеканка) и более воинственными развлечениями. Можно пострелять из лука и включиться в латный рыцарский турнир. Для ценителей изящных искусств откроют Миланский дворик, будет старинная музыка и театральные представления.

Фото: 1MI

3. Фестиваль семейного отдыха

Сквер им. Дзержинского, с 12:00 до 18:00

Тихий отдых: семейные пикники, спортивные и настольные игры, библиотека под открытым небом, «литературный экспресс» и «книжная оранжерея». Можно слепить город своей мечты в гончарной мастерской и создать настоящий семейный фильм. Символом праздника станут 4 семейных дерева, у которых можно загадывать желания.

Фото: 1MI

4. Самый сильный человек Омска

Площадь Победы, с 15:00 до 19:00

Сильнейшие атлеты России и зарубежья продемонстрируют возможности человеческого тела в силовом многоборье с использованием штанг, бревен, металлических блоков, камней, автомобилей и других нетрадиционных тяжелоатлетических снарядов.

Фото: мэрия Омска

5. Арт-проект #МодновОмске

Любинский проспект, с 12:00 до 18:00

Дефиле модных коллекций. На месте можно сделать прическу и украсить ее живыми цветами, а также послушать лекции о здоровом образе жизни, моде и красоте.

6. Клуб активных омичей

Театральный сквер, Ленина, 8а, с 12:00 до 18:00

Кинологи, экологи, любители командных игр, прыжков на скакалке, виртуальных экскурсий и оздоровительных практик расскажут о своих достижениях и научат с пользой проводить свободное время. 

Фото: 1MI

7. Кулинарный фестиваль

Любинский проспект, с 15:00 до 22:00.

Фестиваль «Омские традиции вкуса». Презентация омских кулинаров и производителей. На прилавках Любинского проспекта можно будет попробовать эксклюзивное мороженое, блины, пироги, пирожные, сочные мясные деликатесы. Зрители смогут увидеть гигантский пряник и самим расписать пряники глазурью.

8. Фаер-шоу

Омская крепость, около 22:00

В крепости во второй половине дня будет проходить концерт местных коллективов. А завершится все зрелищным представлением шоу-театр огня «ГАЛО».

Фото: 1MI

9. «Дискотека Авария» и салют

Площадь Победы, с 17:00 до 22:05

Главная концертная площадка праздника. 17:00 — Фестиваль-конкурс «Радио-Сибирь». 18:30 — концертная программа Алексея Гализдры и группы «Коллекция бабочек». 19:10 — выступление вокального проекта ViVA. 20:00 — награждение победителей Сибирского международного марафона-2022.

В 21:00 начнется концерт группы «Дискотека Авария». 22:00 прогремит фейерверк.

Фото: 1MI

А с полной программой мероприятий можно познакомиться здесь.

#Екатерина Чаплинская#Новости#День города-2022#Омск#Всегда актуально
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