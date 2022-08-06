6 августа Омску исполняется 306 лет. Праздник пройдет по всем канонам, как в допандемийные времена. На день запланировано больше 20 мероприятий. Правда, ехать на машине лучше даже не пытаться - весь центр будет перекрыт, ожидаются пробки, да и припарковаться будет негде. Схему перекрытий, кстати, можно посмотреть здесь.