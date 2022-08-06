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Болезнь не пропала? В Омской области зафиксировали пугающее число смертей от COVID-19

Болезнь не пропала? В Омской области зафиксировали пугающее число смертей от COVID-19

Сегодня, 12:04
Фото: Город55

В Омской области за год почти втрое сократилось число умерших от COVID-19

Данные представил Росстат по итогам июня 2022 года.

По информации Росстата, в июне 2022 года в Омской области скончались 223 человека, из них от коронавируса — только 159. Это в 3 раза меньше, чем годом ранее, когда на 466 смертей пришлось 366 погибших от коронавируса.

Несмотря на серьезное снижение смертности, Омская области внезапно стала третьей по России по числу летальности коронавируса. Больше зарегистрировали только в Москве (611 случаев) и в Санкт-Петербурге (410 смертей).

В общей сложности, по подсчетам статистиков, в Омской области с начала года скончались 14 029 человек. 

#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Смерть#Люди#Инфекция#Гибель
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