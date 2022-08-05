Второй за год: Омский аэропорт закупает еще один перронный автобус за 24 млн рублей

На портале Госзакупок появилось сообщение о покупке перронного автобуса стоимостью 24.2 млн рублей.
Характеристики нового автобуса аналогичны старым требованиям: автобус должен быть рассчитан как минимум на 99 пассажиров, должны быть антивандальные сидения, откидной трап для инвалидов, поручни, а также система кондиционирования салона. Ожидаемо, двери в автобусе должны быть по обеим сторонам кузова, говорится в технической документации закупки.
Итоги торгов подведут 19 августа, а поставить новый автобус в Омск должны в течение 150 дней после заключения контракта.
Ранее Омский аэропорт заявил, что в 2022 году заметно увеличился пассажиропоток. Судя по всему, новый перронный автобус закупают именно по этой причине. Добавим, что в предыдущий раз автобус закупили в феврале этого года в рамках подготовки к МЧМ-2023, матчи которого отменили в России.