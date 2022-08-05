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«В срок не получите». После пожара на складе OZON заказы омичей стали задерживать

«В срок не получите». После пожара на складе OZON заказы омичей стали задерживать

Вчера, 16:15
Фото: 1MI

Омичи рассказали о задержке заказов на OZON

Спустя несколько дней после масштабного пожара на складе в Подмосковье заказчикам сообщили о проблемах с товарами.

В редакцию Города55 обратились читатели, которые столкнулись с проблемами при доставке заказов на OZON. После крупного пожара на складе маркетплейса в Подмосковье даты доставки серьезно сдвинули.

«Заказала покупки на Озоне. Вчера к вечеру пришла смс с извинениями, что в срок не получу. А сегодня прислали смс, что получу на 3 дня позже обещанного», — сообщает омичка об изменениях условий доставки.

Девушка рассказала, что после пожара маркетплейс перестал объявлять конкретную дату и время доставки. Теперь покупателям обещают сообщить эту информацию дополнительно - в приложении или по СМС. 

Фото: Предоставлено Городу55
#Ольга Акамова#Пожары#Омск#Общество#Город#Новости#Омская область#Заказ#Озон#Доставка
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