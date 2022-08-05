«В срок не получите». После пожара на складе OZON заказы омичей стали задерживать

В редакцию Города55 обратились читатели, которые столкнулись с проблемами при доставке заказов на OZON. После крупного пожара на складе маркетплейса в Подмосковье даты доставки серьезно сдвинули.
«Заказала покупки на Озоне. Вчера к вечеру пришла смс с извинениями, что в срок не получу. А сегодня прислали смс, что получу на 3 дня позже обещанного», — сообщает омичка об изменениях условий доставки.
Девушка рассказала, что после пожара маркетплейс перестал объявлять конкретную дату и время доставки. Теперь покупателям обещают сообщить эту информацию дополнительно - в приложении или по СМС.