В России представили заряжающуюся от микробов АКБ

В качестве источника исследователи выбрали генерирующие энергию микроорганизмы. В структуре устройства присутствуют биотопливные микробные элементы, преобразующие в электричество химическую энергию. АКБ состоит из ячеек, и каждая из них обеспечивает выработку 0,5 ватт. Мощность источника энергии варьируется путем добавления или убирания ячеек.