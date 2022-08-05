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В России представили заряжающуюся от микробов АКБ

В России представили заряжающуюся от микробов АКБ

Вчера, 16:56
Фото: parksirius.ru
Специалисты из России разработали альтернативный источник энергии.

В России представили элемент питания, в котором электричество вырабатывают микробы. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на «Известия». Аккумулятор разработали ученики ОЦ «Сириус» под руководством специалистов НИЦ «Курчатовский институт».

Как отметила лаборант-исследователь Екатерина Вахницкая, группа специалистов разработала альтернативный источник энергии, от которого можно заряжать устройства малой мощности. Аккумулятор работает на природных ресурсах, ископаемые источники не используются, сжигание топлива не предусмотрено.

В качестве источника исследователи выбрали генерирующие энергию микроорганизмы. В структуре устройства присутствуют биотопливные микробные элементы, преобразующие в электричество химическую энергию. АКБ состоит из ячеек, и каждая из них обеспечивает выработку 0,5 ватт. Мощность источника энергии варьируется путем добавления или убирания ячеек.

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