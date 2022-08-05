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В Омске за пару часов произошли две аварии со школьниками-велосипедистами

В Омске за пару часов произошли две аварии со школьниками-велосипедистами

Вчера, 07:39
Фото: 1MI

В Омске за пару часов сбили двух школьниках на велосипедах

Аварии произошли на придомовых территориях. В них пострадали 10-летний и 13-летний велосипедисты.

Вчера, 4 августа, в Омске буквально за несколько часов произошли две аварии, в которых пострадали велосипедисты. Первое ДТП произошло около 16:20. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Renault ехал по междворовому проезду дома №12/3 на улице Конева. Во время движения он сбил 13-летнего мальчика. Подростку потребовалась помощь врачей.

Вторая авария произошла около 20:10. 49-летняя водитель автомобиля Hyundai ехала через двор дома №8 на улице Комбинатский переулок. Он сбила велосипедиста, который выехал из-за гаража. В результате аварии пострадал 10-летний мальчик. Ему понадобилась медицинская помощь. Полиция проводит проверки.

#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#ГИБДД#Велосипед
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