В Омске за пару часов произошли две аварии со школьниками-велосипедистами

Вчера, 4 августа, в Омске буквально за несколько часов произошли две аварии, в которых пострадали велосипедисты. Первое ДТП произошло около 16:20. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Renault ехал по междворовому проезду дома №12/3 на улице Конева. Во время движения он сбил 13-летнего мальчика. Подростку потребовалась помощь врачей.