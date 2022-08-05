В Омске за пару часов произошли две аварии со школьниками-велосипедистами

Вчера, 4 августа, в Омске буквально за несколько часов произошли две аварии, в которых пострадали велосипедисты. Первое ДТП произошло около 16:20. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Renault ехал по междворовому проезду дома №12/3 на улице Конева. Во время движения он сбил 13-летнего мальчика. Подростку потребовалась помощь врачей.
Вторая авария произошла около 20:10. 49-летняя водитель автомобиля Hyundai ехала через двор дома №8 на улице Комбинатский переулок. Он сбила велосипедиста, который выехал из-за гаража. В результате аварии пострадал 10-летний мальчик. Ему понадобилась медицинская помощь. Полиция проводит проверки.