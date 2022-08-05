В Омске произойдет масштабное отключение холодной воды

В Омске 9 августа произойдет массовое отключение холодной воды. Отключение произойдет по двум адресам. Так, с 10:00 до 23:00 будут проводиться работы на водопроводе на улице Степной. Рабочие будут менять запорную арматуру по улицам Степной и Потанина. Машина с питьевой водой будет находиться возле дома № 100 на улице Декабристов с 10:00 и до окончания работ.