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В Омске произойдет масштабное отключение холодной воды

В Омске произойдет масштабное отключение холодной воды

Вчера, 13:48
Фото: 1MI

Жители Центрального округа Омска на весь день останутся без воды

9 августа холодную воду выключат сразу в двух точках города.

В Омске 9 августа произойдет массовое отключение холодной воды. Отключение произойдет по двум адресам. Так, с 10:00 до 23:00 будут проводиться работы на водопроводе на улице Степной. Рабочие будут менять запорную арматуру по улицам Степной и Потанина. Машина с питьевой водой будет находиться возле дома № 100 на улице Декабристов с 10:00 и до окончания работ.

Без воды останутся следующие дома:

  • улица Куйбышева, 136, 140, 142, 144, 148/1, 138, 138а,
  • улица Декабристов, 147, 149, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 143, 114, 114/1, 116, 116/1, 137, 137а, 139а, 139,
  • улица Маяковского, 50, 48, 49, 44, 46/1,
  • улица Учебная, 149, 155, 157,
  • улица Масленикова, 60, 62, 62/1, 64,
  • улица Маршала Жукова, 91, 89.

Также воды не будет в административных помещениях по адресам:

  • улица Куйбышева, 140а, 142,
  • улица Декабристов, 145б, 141, 142а, 112, 121,
  • улица Маяковского, 46, 65, 52, 50/2, 65/1,
  • улица Учебная, 125а,
  • улица Маршала Жукова, 95, 97, 97/1, 70б, 70, (Казачий рынок), 70а, 72, 70а/1
  • улица Пушкина, 59/1.

Также 9 августа с 0:00 до 23:00 будут идти работы на водопроводе по улицам Осоавиахимовская и 12-я Северная. Без воды оставят следующие дома:

  • улица Герцена, 79,
  • улица 1-я Северная, 91,
  • улица Осоавиахимовская, 48,
  • улица 3-я Северная, 123,
  • улица 5-я Северная, 193/3,
  • улица 7-я Северная, 369,
  • 17 военный городок, 339, 340, 341, 353, 354, 355, 356,
  • улица 9-я Северная, 99 к1,
  • улица Орджоникидзе, 162 (9 северная 95), 162б,
  • улица Тарская, 151а,
  • улица 14-я Северная 151б,
  • улица Красный пахарь, 99, 99/1,
  • улица Совхозная, 101а,
  • улица 2-я Совхозная, 11, 11/1,13, 15, 15/1, 17, 19, 23, 27, 87б, 163,
  • улица 16-я Северная 144а, 150, 150 к1,
  • улица Осоавиахимовская, 157, 159, 181 к1, 181 к3, 183/1, 185 к3,
  • улица 24-я Северная, 93 к2, 93 к4,
  • улица 28-я Северная, 20,
  • частные дома на улице Осоавиахимовской от 1-й до 27 Северной,
  • на улицах Совхозной и 2-й Совхозной,
  • на улицах 6-я и 14-я Северная.

Также отключения произойдут в административных помещениях:

  • улица Герцена, 69, 85, 197а,
  • улица 1-я Северная, 95,
  • улица Тарская, 145 к1, 149, 149а,
  • улица 9-я Северная, 99,
  • улица Орджоникидзе, 164,
  • улица 2-я Совхозная, 19а, 21, 21/1, 21/2, 25/1,
  • улица 13-я Северная, 157 а, 157а к2, 157а к3,
  • улица 17-я Северная 77, 77а к1,
  • улица Осоавиахимовская, 172, 172/1, 161а, 161б, 185 к1,
  • улица 18-я Северная, 91.
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Отключение воды
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