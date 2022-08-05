В День города омичей ждет знойная жара

В Обь-Иртышском УГМС обнародовали прогноз погоды на предстоящий День города Омска, который будет отмечаться в субботу, 6 августа.
Так, по данным синоптиков, в ночь с пятницы на субботу существенных осадков не ожидается, местами возможен лишь туман. Температура воздуха составит от +8...+13 градусов Цельсия.
Днем подует комфортный северо-западный ветер 6-11 м/с, а воздух прогреется до +25...+30 градусов.
Однако уже ночью после праздничных мероприятий в Омскую область вернуться дожди и грозы. В воскресенье, 7 августа, ночью столбик термометра покажет от +10 до +15 градусов, днем – +22...+27. При грозе возможны порывы ветра до 15-18 м/с.
Добавим, что ранее Город55 опубликовал карту всех мероприятий на День города. Смотрим здесь.