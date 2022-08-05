Город55
ГлавноеВсе новости
В День города омичей ждет знойная жара

В День города омичей ждет знойная жара

Вчера, 09:02
Фото: 1MI
По данным синоптиков, дождей в этот день не ожидается.

В Обь-Иртышском УГМС обнародовали прогноз погоды на предстоящий День города Омска, который будет отмечаться в субботу, 6 августа. 

Так, по данным синоптиков, в ночь с пятницы на субботу существенных осадков не ожидается, местами возможен лишь туман. Температура воздуха составит от +8...+13 градусов Цельсия. 

Днем подует комфортный северо-западный ветер 6-11 м/с, а воздух прогреется до +25...+30 градусов. 

Однако уже ночью после праздничных мероприятий в Омскую область вернуться дожди и грозы. В воскресенье, 7 августа, ночью столбик термометра покажет от +10 до +15 градусов, днем – +22...+27. При грозе возможны порывы ветра до 15-18 м/с. 

Добавим, что ранее Город55 опубликовал карту всех мероприятий на День города. Смотрим здесь

#Василий Попов#Общество#Город#Погода#Новости#Омск#Омская область#Жара#День города#Ливень#Гроза#День города-2022
Подпишитесь
Представители фракций в Омском горсовете высказались об отставке Алексея Нестеренко
Вчера, 19:13
«В срок не получите». После пожара на складе OZON заказы омичей стали задерживать
Вчера, 16:15
Топ арбитража. Минобороны против Омсктрансмаша, ракета Ангара и иностранные заемщики
4 августа, 17:25
За пять месяцев в Омской области умерло почти в два раза больше людей, чем родилось
Вчера, 10:20
Средняя зарплата в Омской области за год выросла на 10%
Вчера, 12:48
В Омске закрывается крупная деревообрабатывающая компания
В 2021 году чистая прибыть компании оказалась убыточной. Ранее фирма проиграла суд Томскому лесхозу.
Вчера, 10:42