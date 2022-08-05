В День города омичей ждет знойная жара

Однако уже ночью после праздничных мероприятий в Омскую область вернуться дожди и грозы. В воскресенье, 7 августа, ночью столбик термометра покажет от +10 до +15 градусов, днем – +22...+27. При грозе возможны порывы ветра до 15-18 м/с.