Убил на глазах у внука. Пожилой омич жестоко расправился со своей супругой

Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело по статье «Убийство» после трагической гибели 62-летней женщины. Ее тело с множественными ножевыми ранениями нашли вчера, 4 августа, в доме на улице Луначарского. К преступлению оказался причастен 66-летний супруг погибшей.
Следователи считают, что около 17:00 между супругами произошел конфликт, во время которого мужчина схватил нож и напал на жену, а затем попытался перерезать себе горло. Все это происходило на глазах у 10-летнего внука, который пытался помешать деду.
Ребенок выбежал на улицу за помощью, прохожие вызвали скорую и полицию. Пенсионера госпитализировали с ножевым ранением шеи. Сейчас продолжается расследование.