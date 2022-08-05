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Убил на глазах у внука. Пожилой омич жестоко расправился со своей супругой

Убил на глазах у внука. Пожилой омич жестоко расправился со своей супругой

Вчера, 11:11
Фото: 1MI

В Омске пенсионер убил жену на глазах у внука

Мужчина набросился на супругу с ножом, когда 10-летний внук пытался этому помешать.

Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело по статье «Убийство» после трагической гибели 62-летней женщины. Ее тело с множественными ножевыми ранениями нашли вчера, 4 августа, в доме на улице Луначарского. К преступлению оказался причастен 66-летний супруг погибшей. 

Следователи считают, что около 17:00 между супругами произошел конфликт, во время которого мужчина схватил нож и напал на жену, а затем попытался перерезать себе горло. Все это происходило на глазах у 10-летнего внука, который пытался помешать деду.

Ребенок выбежал на улицу за помощью, прохожие вызвали скорую и полицию. Пенсионера госпитализировали с ножевым ранением шеи. Сейчас продолжается расследование.

#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омск#Следственный комитет#Убийство#Ребенок
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