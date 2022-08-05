Шандалович сообщил о запуске дополнительных мер поддержки многодетных семей в Карелии

Возможность отказаться от земельного участка в пользу земельного сертификата была предоставлена семьям республики 1 августа 2022 года.
Как сообщает karelinform.ru, подробнее о новой льготе рассказал спикер Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович. На своей странице в соцсети “ВКонтакте” он отметил, что многие потенциальные получатели льготы положительно отзываются о такой инициативе, так как это поможет их семьям быстрее справиться с проблемой улучшения жилищных условий.
Такая льгота предназначена для семей, в которых проживает трое и более детей, если они до настоящего времени еще не получали причитающийся им земельный участок под строительство дома. Замена может проводиться исключительно с согласия льготников.
В Заксобрании Карелии подчеркнули, что выданные средства можно использовать в качестве первоначального взноса по кредиту на покупку жилья или для погашения кредитного договора участия в долевом строительстве или строительстве индивидуального жилого дома. Соответствующие договоры при этом должны быть заключены с 1 августа до конца года. Чтобы воспользоваться такой льготой, получатели могут прийти в одно из отделений по работе с населением Центра социальной работы республики.
Стоит отметить, что о введении такого правила впервые заговорил губернатор Карелии Артур Парфенчиков. Законодательное собрание региона одобрило внедрение данной инициативы в первом и во втором, заключительном чтении. По итогам голосования были внесены коррективы в Закон “О некоторых вопросах предоставления многодетным семьям земельных участков на территории Республики Карелия”.
На прошедшем собрании парламентского комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ министр имущественных и земельных отношений республики Янина Свидская отметила, что в Земельном кодексе РФ содержится информация о праве регионов устанавливать единовременную выплату средств после того, как семья приняла решение отказаться от бесплатного участка под строительство.
По словам Свидской, теперь у граждан из данной льготной категории будет выбор между земельным участком и денежной дотацией. Если они сделают выбор в пользу получения наличных средств, то, соответственно, земельный участок им уже больше предлагаться не будет.
Для оформления такой меры поддержки от заявителей потребуются паспорта, свидетельства о рождении детей и удостоверения многодетной семьи. Необходимо составить заявления установленного образца и предоставить реквизиты для начисления выплаты. Кроме того, может понадобиться документ, где указано, что второму родителю не была направлена та выплата, которую намеревается получить семья.