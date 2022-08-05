Шандалович сообщил о запуске дополнительных мер поддержки многодетных семей в Карелии

В Заксобрании Карелии подчеркнули, что выданные средства можно использовать в качестве первоначального взноса по кредиту на покупку жилья или для погашения кредитного договора участия в долевом строительстве или строительстве индивидуального жилого дома. Соответствующие договоры при этом должны быть заключены с 1 августа до конца года. Чтобы воспользоваться такой льготой, получатели могут прийти в одно из отделений по работе с населением Центра социальной работы республики.