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Прокурор Омской области отчитался о переселении омичей из аварийного жилья

Прокурор Омской области отчитался о переселении омичей из аварийного жилья

Вчера, 19:23
Фото: 1MI
Прокурор Омской области Николай Студеникин выступил с докладом на коллегии надзорного ведомства с участием начальника управления Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу Юрия Русанова.

В своем выступлении Студеникин подчеркнул, что ведомство следило за соблюдением социальных прав граждан, несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию.

Так, под надзором прокуратуры в Омске введен в эксплуатацию многоквартирный дом, куда должны были переселить жильцов аварийных домов. Также были достроены и сданы четыре детских сада, еще три находятся на финальном этапе строительства. Работы также контролирует прокуратура.

Также в первом полугодии 2022 года решились проблемы 326 участников долевого строительства — были введены в эксплуатацию 2 многоквартирных домов. Некоторым гражданам, которые оказались обмануты при покупке жилья, частично выплатили компенсации. Вдобавок к этому свыше чем 900 млн рублей выделили из бюджета на покупку жилья для детей-сирот.

Студеникин добавил, что прокурорский надзор привел к 9 уголовным делам, связанных с реализацией национальных проектов. 49 виновных лиц привлечены к административной ответственности. 

Вместе с этим Студеникин отчитался о выплате омичам задержанной заработной платы, ликвидации свалок, борьбе с преступностью и коррупцией. 

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омск#Омская область#Юрий Русанов#Николай Студеникин#Прокуратура#Жилье
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