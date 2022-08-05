Прокурор Омской области отчитался о переселении омичей из аварийного жилья

В своем выступлении Студеникин подчеркнул, что ведомство следило за соблюдением социальных прав граждан, несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию.
Так, под надзором прокуратуры в Омске введен в эксплуатацию многоквартирный дом, куда должны были переселить жильцов аварийных домов. Также были достроены и сданы четыре детских сада, еще три находятся на финальном этапе строительства. Работы также контролирует прокуратура.
Также в первом полугодии 2022 года решились проблемы 326 участников долевого строительства — были введены в эксплуатацию 2 многоквартирных домов. Некоторым гражданам, которые оказались обмануты при покупке жилья, частично выплатили компенсации. Вдобавок к этому свыше чем 900 млн рублей выделили из бюджета на покупку жилья для детей-сирот.
Студеникин добавил, что прокурорский надзор привел к 9 уголовным делам, связанных с реализацией национальных проектов. 49 виновных лиц привлечены к административной ответственности.
Вместе с этим Студеникин отчитался о выплате омичам задержанной заработной платы, ликвидации свалок, борьбе с преступностью и коррупцией.