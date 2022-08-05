Прокурор Омской области отчитался о переселении омичей из аварийного жилья

Так, под надзором прокуратуры в Омске введен в эксплуатацию многоквартирный дом, куда должны были переселить жильцов аварийных домов. Также были достроены и сданы четыре детских сада, еще три находятся на финальном этапе строительства. Работы также контролирует прокуратура.