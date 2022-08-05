Пошел на таран. На трассе под Омском «Урал» едва не раздавил легковушку

В пресс-службе омской Госавтоинспекции сообщили об аварии, которая случилась на трассе «Тара — Усть Ишим» сегодня, 5 августа, около 10:30 часов.
Известно, что 28-летний водитель автомобиля «Урал» ехал по трассе, и в районе 1 километра врезался в автомобиль Toyota Vitz. За рулем легковушки сидела 37-летняя женщина, а в салоне авто находилась 15-летняя девочка.
В результате аварии легковушка оказалась серьезно повреждена, а водителя и пассажира авто госпитализировали. Идет проверка, уточнили в ведомстве.