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Пошел на таран. На трассе под Омском «Урал» едва не раздавил легковушку

Пошел на таран. На трассе под Омском «Урал» едва не раздавил легковушку

Вчера, 15:36
Фото: 55.мвд.рф

В Омской области «Урал» едва не переехал легковушку

Два человека попали в больницу.

В пресс-службе омской Госавтоинспекции сообщили об аварии, которая случилась на трассе «Тара — Усть Ишим» сегодня, 5 августа, около 10:30 часов.

Известно, что 28-летний водитель автомобиля «Урал» ехал по трассе, и в районе 1 километра врезался в автомобиль Toyota Vitz. За рулем легковушки сидела 37-летняя женщина, а в салоне авто находилась 15-летняя девочка.

В результате аварии легковушка оказалась серьезно повреждена, а водителя и пассажира авто госпитализировали. Идет проверка, уточнили в ведомстве.

#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Авария#ДТП
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