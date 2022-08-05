Пепел от лесных пожаров засыпал Нягань

Жители города Восточка, расположенного в Восточном микрорайоне, пишут, что пепел сыплется им на головы. Другие пользователи отметили, что пепла много в 5-м микрорайоне и рядом с Боровским ЛПУ, сообщают корреспонденты fedpress.ru.