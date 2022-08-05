Пепел от лесных пожаров засыпал Нягань

Жители города Восточка, расположенного в Восточном микрорайоне, пишут, что пепел сыплется им на головы. Другие пользователи отметили, что пепла много в 5-м микрорайоне и рядом с Боровским ЛПУ, сообщают корреспонденты fedpress.ru.
Администрация Нягани накануне ознакомила общественность с новыми данными Роспотребнадзора Югры, подготовленными по итогам проверки атмосферного воздуха. В связи с высоким уровнем задымленности специалисты взяли пробы сразу в пяти точках города.
Исследование подтвердило опасения местных жителей: уровень предельно допустимой концентрации сероводорода, угарного газа и диоксида серы по-прежнему остается превышенным. Однако, насколько он выше нормы, в профильном ведомстве не уточнили.
Руководство мэрии Нягани убедительно рекомендует местным жителям обязательно пользоваться влажными масками на улицах и выходить из домов только в случае крайней необходимости.