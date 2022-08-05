Город55
ГлавноеВсе новости

Пепел от лесных пожаров засыпал Нягань

Вчера, 19:07
Жители города Нягани, уже в течение нескольких дней страдающие от сильного задымления вследствие лесных возгораний, пожаловались на появившийся в воздухе пепел. Горожане активно комментируют ситуацию в соцсетях.

Жители города Восточка, расположенного в Восточном микрорайоне, пишут, что пепел сыплется им на головы. Другие пользователи отметили, что пепла много в 5-м микрорайоне и рядом с Боровским ЛПУ, сообщают корреспонденты fedpress.ru.

Администрация Нягани накануне ознакомила общественность с новыми данными Роспотребнадзора Югры, подготовленными по итогам проверки атмосферного воздуха. В связи с высоким уровнем задымленности специалисты взяли пробы сразу в пяти точках города.

Исследование подтвердило опасения местных жителей: уровень предельно допустимой концентрации сероводорода, угарного газа и диоксида серы по-прежнему остается превышенным. Однако, насколько он выше нормы, в профильном ведомстве не уточнили.

Руководство мэрии Нягани убедительно рекомендует местным жителям обязательно пользоваться влажными масками на улицах и выходить из домов только в случае крайней необходимости. 

#Светлана Павлова
Подпишитесь
Представители фракций в Омском горсовете высказались об отставке Алексея Нестеренко
Вчера, 19:13
«В срок не получите». После пожара на складе OZON заказы омичей стали задерживать
Вчера, 16:15
Топ арбитража. Минобороны против Омсктрансмаша, ракета Ангара и иностранные заемщики
4 августа, 17:25
За пять месяцев в Омской области умерло почти в два раза больше людей, чем родилось
Вчера, 10:20
Средняя зарплата в Омской области за год выросла на 10%
Вчера, 12:48
В Омске закрывается крупная деревообрабатывающая компания
В 2021 году чистая прибыть компании оказалась убыточной. Ранее фирма проиграла суд Томскому лесхозу.
Вчера, 10:42