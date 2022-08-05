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Осенью 2022 года могут принять закон о возрождении аптечного производства

Вчера, 11:32
В 2010 году в РФ одобрили закон об обращении с медикаментами, усилили регулирование фармацевтики, а затем запретили производить лекарственные средства в аптеках. В результате отдельные препараты оказались в дефиците.

Как сообщает infox.ru, в марте 2022 года Госдума в первом чтении одобрила законопроект о возрождении аптечного производства. В эпоху СССР рецептурно-производственные отделы работали почти в каждой аптеке, а цены на производимые там препараты были низкими. При этом лекарства были востребованы. 

Один из авторов предложения возродить рецептурно-производственные отделы, член комитета ГД по бюджету и налогам Айрат Фаррахов, сообщил: проект закона могут включить в план пленарных заседаний сентября. Об этом пишет “Парламентская газета”.

Фарахов также отметил, что для производственных аптек уже есть высококачественное контрольное оборудование, которое исключит возможность нарушения рецептов. Сообщается также, что предложение поддержали Минздрав, Ассоциация государственных аптечных сетей, фармацевты и производители.

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