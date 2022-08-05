Осенью 2022 года могут принять закон о возрождении аптечного производства

Как сообщает infox.ru, в марте 2022 года Госдума в первом чтении одобрила законопроект о возрождении аптечного производства. В эпоху СССР рецептурно-производственные отделы работали почти в каждой аптеке, а цены на производимые там препараты были низкими. При этом лекарства были востребованы.