Опустевший облизбирком, задержки на OZON и рекордные зарплаты. Чем жил Омск в пятницу

Новость № 1. Статистическая. За пять месяцев в Омской области умерло почти в два раза больше людей, чем родилось. А средняя зарплата в Омской области за год выросла на 10%. Эти фантастические новости представили в Омскстате.
Новость №2. Доставочная. Пожар на подмосковном складе OZON сказался и на омичах: жителей начали предупреждать о серьезной задержке заказов.
Новость №3. Избирательная. Глава омского облизбиркома Алексей Нестеренко ушел в отставку - он работал в избирательной системе почти треть века, и за месяц до выборов решил оставить пост. В материале ниже можно узнать, что думают об отставке Нестеренко в Омском горсовете.