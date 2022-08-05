Город55
ГлавноеВсе новости
Опустевший облизбирком, задержки на OZON и рекордные зарплаты. Чем жил Омск в пятницу

Опустевший облизбирком, задержки на OZON и рекордные зарплаты. Чем жил Омск в пятницу

Вчера, 20:08
Фото: 1MI
Итоги дня — версия Города55.

Новость № 1. Статистическая. За пять месяцев в Омской области умерло почти в два раза больше людей, чем родилось. А средняя зарплата в Омской области за год выросла на 10%. Эти фантастические новости представили в Омскстате.

Новость №2. Доставочная. Пожар на подмосковном складе OZON сказался и на омичах: жителей начали предупреждать о серьезной задержке заказов. 

«В срок не получите». Пожар на складе OZON серьезно задержал заказы омичей
Узнать подробнее

Новость №3. Избирательная. Глава омского облизбиркома Алексей Нестеренко ушел в отставку - он работал в избирательной системе почти треть века, и за месяц до выборов решил оставить пост. В материале ниже можно узнать, что думают об отставке Нестеренко в Омском горсовете. 

Представители фракций в Омском горсовете высказались об отставке Алексея Нестеренко
Узнать подробнее
#Ольга Акамова#Город#Общество#Новости#Омск#Омская область#Итоги#Главное#Главное за день
Подпишитесь
Представители фракций в Омском горсовете высказались об отставке Алексея Нестеренко
Вчера, 19:13
«В срок не получите». После пожара на складе OZON заказы омичей стали задерживать
Вчера, 16:15
Топ арбитража. Минобороны против Омсктрансмаша, ракета Ангара и иностранные заемщики
4 августа, 17:25
За пять месяцев в Омской области умерло почти в два раза больше людей, чем родилось
Вчера, 10:20
Средняя зарплата в Омской области за год выросла на 10%
Вчера, 12:48
В Омске закрывается крупная деревообрабатывающая компания
В 2021 году чистая прибыть компании оказалась убыточной. Ранее фирма проиграла суд Томскому лесхозу.
Вчера, 10:42