Омичи провели очередную ночь в компании удушающих выбросов

Не успели омичи прийти в себя после вчерашних выбросов, как им намекнули, что пора готовиться к следующим. Синоптики Обь-Иртышского УГМС объявили о наступлении режима неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности с полуночи до 11 утра 5 августа.