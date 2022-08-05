Город55
ГлавноеВсе новости
Омичи провели очередную ночь в компании удушающих выбросов

Омичи провели очередную ночь в компании удушающих выбросов

Вчера, 08:14
Фото: 1MI

В Омске снова произошли ночные выбросы

Горожане пожаловались в соцсетях на «букет», которым им пришлось дышать.

Не успели омичи прийти в себя после вчерашних выбросов, как им намекнули, что пора готовиться к следующим. Синоптики Обь-Иртышского УГМС объявили о наступлении режима неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности с полуночи до 11 утра 5 августа.

В паблике «Проект «Дыши» Омск» горожане начали жаловаться на неприятные запахи еще за несколько часов до наступления режима НМУ. По словам жителей, они почувствовали запахи газа, сероводорода, мазута и химии.

Выбросы чувствовали на улицах 10 лет Октября, Взлетной, Туполева, Пригородной, Лукашевича, Дианова и Рокоссовского. Также воняло чем-то в 6-м микрорайоне.

Фото: Город55
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Выбросы
Подпишитесь
Представители фракций в Омском горсовете высказались об отставке Алексея Нестеренко
Вчера, 19:13
«В срок не получите». После пожара на складе OZON заказы омичей стали задерживать
Вчера, 16:15
Топ арбитража. Минобороны против Омсктрансмаша, ракета Ангара и иностранные заемщики
4 августа, 17:25
За пять месяцев в Омской области умерло почти в два раза больше людей, чем родилось
Вчера, 10:20
Средняя зарплата в Омской области за год выросла на 10%
Вчера, 12:48
В Омске закрывается крупная деревообрабатывающая компания
В 2021 году чистая прибыть компании оказалась убыточной. Ранее фирма проиграла суд Томскому лесхозу.
Вчера, 10:42