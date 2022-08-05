Омичи провели очередную ночь в компании удушающих выбросов

Не успели омичи прийти в себя после вчерашних выбросов, как им намекнули, что пора готовиться к следующим. Синоптики Обь-Иртышского УГМС объявили о наступлении режима неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности с полуночи до 11 утра 5 августа.
В паблике «Проект «Дыши» Омск» горожане начали жаловаться на неприятные запахи еще за несколько часов до наступления режима НМУ. По словам жителей, они почувствовали запахи газа, сероводорода, мазута и химии.
Выбросы чувствовали на улицах 10 лет Октября, Взлетной, Туполева, Пригородной, Лукашевича, Дианова и Рокоссовского. Также воняло чем-то в 6-м микрорайоне.