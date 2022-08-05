Омич Александр Лоренц покинул пост прокурора Ставрополья

Около месяца назад появились слухи, что прокурор Ставропольского края Александр Лоренц уходит в отставку. Причина его ухода и новое место не сообщалось. Сейчас эта информация подтвердилась.
На сайте прокуратуры Ставрополья внесли изменения в графу «Руководство». Вместо Лоренца прокуратуру теперь возглавляет Николай Борозенец. Он занял пост исполняющего обязанности прокурора Ставропольского края.
Напомним, что с появлением слухов об уходе Лоренца местные жители создали петицию. Они требовали поставить его в качестве прокурора края. За два дня петиция собрала около 100 подписей. Авторы петиции связывают отставку с тем, что Лоренц выступил против закона, позволяющего изменять границы охраняемых земель, который лоббировал якобы губернатор края Владимир Владимиров для строительства велотерренкура через заповедники Кавказских Минеральных Вод.