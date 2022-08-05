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Омич Александр Лоренц покинул пост прокурора Ставрополья

Омич Александр Лоренц покинул пост прокурора Ставрополья

Вчера, 09:17
Фото: prokuratura.omsk.ru
Слухи об уходе Лоренца ходили уже давно, но недавно они подтвердились.

Около месяца назад появились слухи, что прокурор Ставропольского края Александр Лоренц уходит в отставку. Причина его ухода и новое место не сообщалось. Сейчас эта информация подтвердилась.

На сайте прокуратуры Ставрополья внесли изменения в графу «Руководство». Вместо Лоренца прокуратуру теперь возглавляет Николай Борозенец. Он занял пост исполняющего обязанности прокурора Ставропольского края.

Напомним, что с появлением слухов об уходе Лоренца местные жители создали петицию. Они требовали поставить его в качестве прокурора края. За два дня петиция собрала около 100 подписей. Авторы петиции связывают отставку с тем, что Лоренц выступил против закона, позволяющего изменять границы охраняемых земель, который лоббировал якобы губернатор края Владимир Владимиров для строительства велотерренкура через заповедники Кавказских Минеральных Вод.

#Вероника Жукова#Политика#Новости#Ставрополь#Александр Лоренц#Прокуратура#Отставки и назначения
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