Не смог вырулить. В Омской области перевернулся «УАЗ», есть погибшие

В Колосовском районе Омской области случилась серьезная авария, которая унесла жизнь одного человека и покалечила еще двух. Подробности сообщили в пресс-службе омской Госавтоинспекции.
Авария случилась сегодня, 5 августа, в районе 33 километра автодороги Колосовка - Чапаево. 60-летний водитель автомобиля УАЗ "Патриот" не справился с управлением и допустил опрокидывание авто на проезжей части.
В результате аварии машину сильно помяло, из-за чего все три человека, которые находились в салоне авто, получили серьезные травмы. Один из пассажиров, 66-летний мужчина, скончался на месте. Водителя и 38-летнего пассажира госпитализировали.
Проводится проверка, уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.