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Не смог вырулить. В Омской области перевернулся «УАЗ», есть погибшие

Не смог вырулить. В Омской области перевернулся «УАЗ», есть погибшие

Вчера, 17:19
Фото: омская Госавтоинспекция

В Омской области после опрокидывания «УАЗа» погиб человек

Водитель авто не справился с управлением, в итоге один человек погиб, еще двое в больнице.

В Колосовском районе Омской области случилась серьезная авария, которая унесла жизнь одного человека и покалечила еще двух. Подробности сообщили в пресс-службе омской Госавтоинспекции.

Авария случилась сегодня, 5 августа,  в районе 33 километра  автодороги Колосовка - Чапаево. 60-летний водитель автомобиля УАЗ "Патриот" не справился с управлением и допустил опрокидывание авто на проезжей части. 

В результате аварии машину сильно помяло, из-за чего все три человека, которые находились в салоне авто, получили серьезные травмы. Один из пассажиров, 66-летний мужчина, скончался на месте. Водителя и 38-летнего пассажира госпитализировали. 

Проводится проверка, уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции. 

#Ольга Акамова#Общество#Город#Новости#Омская область#Омск#Авария#ДТП#Уаз#Перевернулся
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