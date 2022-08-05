Город55
ГлавноеВсе новости
Накануне Дня города в Омске открыли новый скейт-парк

Накануне Дня города в Омске открыли новый скейт-парк

Вчера, 14:52
Фото: Андрей Шавин
Современный спортивный комплекс появился на улице Бударина.

Теперь здесь, на площади 2,6 тысяч квадратных метров, расположилась благоустроенная зона для отдыха горожан и занятий любителей экстрим-спорта. Кататься смогут как начинающие, так и профессиональные скейтеры, роллеры, велосипедисты BMX и поклонники трюковых самокатов. Бетонный комплекс насчитывает 10 фигур для отработки трюков и является одним из лучших в Сибири. Открытие скейт-парка под открытым небом состоялось 5 августа при участии представителей Омского НПЗ, губернатора и мэра города.

«Знаменательно, что открытие скейт-парка совпало с днем рождения нашего города. Хочу выразить за это особую благодарность Омскому НПЗ. Такие проекты действительно значимы, поскольку открывают для омичей новые возможности в родном городе. Теперь, когда появился такой современный комплекс, желающих заниматься этими видами спорта, несомненно, станет еще больше. Пусть занятия спортом принесут омским экстремалам еще больше позитивных эмоций», — сказал мэр Омска Сергей Шелест.

Сразу же зону для катания попробовали райдеры региональной Федерации роллер-спорта и спидскейтинга, которая является социальным партнером проекта. Спортсмены высоко оценили уровень локации, выполненной по самым современным мировым стандартам. Напомним, строительство комплекса велось с осени прошлого года.

«Новое молодёжное пространство в центре Омска — отличное решение для развития городской среды и наполнения её популярными среди омичей активностями. Считаю, мы делаем большой шаг и на пути продвижения в регионе экстремальных видов спорта — у нас много ребят и девушек, которые увлекаются ими. Теперь благодаря Омскому НПЗ у них появилась современная площадка и условия для роста. Предприятие активно участвует в развитии инфраструктуры Омской области. Это особенно значимо для молодежи, которой важно видеть свое будущее в Омске», — отметил губернатор Омской области Александр Бурков.

Благодаря Омскому НПЗ и программе социальных инвестиций «Газпром нефти» в центре города появилась благоустроенная территория со скамейками, светильниками, перголами и пешеходными дорожками. Рядом раскинулся газон площадью 600 квадратных метров, позднее появятся саженцы липы и кусты барбариса. Их высадят для лучшей приживаемости осенью. Зону огораживает кованный забор, который органично вписывает локацию в окружающую среду. Новый скейт-парк послужит не только средством развития городских спортивных талантов, но и станет точкой притяжения омской молодежи.

Омский нефтеперерабатывающий завод всегда поддерживает спортивные проекты Омской области и инициирует собственные.

«Мы изначально задумали скейт-парк не только как тренировочную площадку, но и как место притяжения для всех горожан. Важно, чтобы люди чувствовали себя комфортно в родном городе, чтобы у них были возможности для самосовершенствования в спорте и в других сферах жизни. Теперь у омских любителей экстремальных видов спорта есть профессиональная тренировочная площадка. Надеюсь, регулярные тренировки в этом скейт-парке помогут молодым спортсменам добиться успехов в любимом деле. Наше предприятие продолжит поддержку социальных проектов, чтобы наш родной Омск был городом, где хочется жить, работать и достигать новых высот», — рассказал гендиректор Омского НПЗ Олег Белявский.

Новый комплекс украшает арт-объект «Игра в скейт» с изображениями дэк, рамп и городских элементов. Это результат коллаборации объединения уличных художников, городского музея «Искусство Омска» и программы «Родные музеи».

В субботу же, 6 августа, скейт-парк станет одной из площадок празднования Дня города, на которой пройдут разнообразные активности и мастер-классы.

Фото: Андрей Шавин
#Омск#Ольга Акамова
Подпишитесь
Представители фракций в Омском горсовете высказались об отставке Алексея Нестеренко
Вчера, 19:13
«В срок не получите». После пожара на складе OZON заказы омичей стали задерживать
Вчера, 16:15
Топ арбитража. Минобороны против Омсктрансмаша, ракета Ангара и иностранные заемщики
4 августа, 17:25
За пять месяцев в Омской области умерло почти в два раза больше людей, чем родилось
Вчера, 10:20
Средняя зарплата в Омской области за год выросла на 10%
Вчера, 12:48
В Омске закрывается крупная деревообрабатывающая компания
В 2021 году чистая прибыть компании оказалась убыточной. Ранее фирма проиграла суд Томскому лесхозу.
Вчера, 10:42