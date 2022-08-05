Накануне Дня города в Омске открыли новый скейт-парк

Теперь здесь, на площади 2,6 тысяч квадратных метров, расположилась благоустроенная зона для отдыха горожан и занятий любителей экстрим-спорта. Кататься смогут как начинающие, так и профессиональные скейтеры, роллеры, велосипедисты BMX и поклонники трюковых самокатов. Бетонный комплекс насчитывает 10 фигур для отработки трюков и является одним из лучших в Сибири. Открытие скейт-парка под открытым небом состоялось 5 августа при участии представителей Омского НПЗ, губернатора и мэра города.