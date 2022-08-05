Накануне Дня города в Омске открыли новый скейт-парк

Теперь здесь, на площади 2,6 тысяч квадратных метров, расположилась благоустроенная зона для отдыха горожан и занятий любителей экстрим-спорта. Кататься смогут как начинающие, так и профессиональные скейтеры, роллеры, велосипедисты BMX и поклонники трюковых самокатов. Бетонный комплекс насчитывает 10 фигур для отработки трюков и является одним из лучших в Сибири. Открытие скейт-парка под открытым небом состоялось 5 августа при участии представителей Омского НПЗ, губернатора и мэра города.
«Знаменательно, что открытие скейт-парка совпало с днем рождения нашего города. Хочу выразить за это особую благодарность Омскому НПЗ. Такие проекты действительно значимы, поскольку открывают для омичей новые возможности в родном городе. Теперь, когда появился такой современный комплекс, желающих заниматься этими видами спорта, несомненно, станет еще больше. Пусть занятия спортом принесут омским экстремалам еще больше позитивных эмоций», — сказал мэр Омска Сергей Шелест.
Сразу же зону для катания попробовали райдеры региональной Федерации роллер-спорта и спидскейтинга, которая является социальным партнером проекта. Спортсмены высоко оценили уровень локации, выполненной по самым современным мировым стандартам. Напомним, строительство комплекса велось с осени прошлого года.
«Новое молодёжное пространство в центре Омска — отличное решение для развития городской среды и наполнения её популярными среди омичей активностями. Считаю, мы делаем большой шаг и на пути продвижения в регионе экстремальных видов спорта — у нас много ребят и девушек, которые увлекаются ими. Теперь благодаря Омскому НПЗ у них появилась современная площадка и условия для роста. Предприятие активно участвует в развитии инфраструктуры Омской области. Это особенно значимо для молодежи, которой важно видеть свое будущее в Омске», — отметил губернатор Омской области Александр Бурков.
Благодаря Омскому НПЗ и программе социальных инвестиций «Газпром нефти» в центре города появилась благоустроенная территория со скамейками, светильниками, перголами и пешеходными дорожками. Рядом раскинулся газон площадью 600 квадратных метров, позднее появятся саженцы липы и кусты барбариса. Их высадят для лучшей приживаемости осенью. Зону огораживает кованный забор, который органично вписывает локацию в окружающую среду. Новый скейт-парк послужит не только средством развития городских спортивных талантов, но и станет точкой притяжения омской молодежи.
Омский нефтеперерабатывающий завод всегда поддерживает спортивные проекты Омской области и инициирует собственные.
«Мы изначально задумали скейт-парк не только как тренировочную площадку, но и как место притяжения для всех горожан. Важно, чтобы люди чувствовали себя комфортно в родном городе, чтобы у них были возможности для самосовершенствования в спорте и в других сферах жизни. Теперь у омских любителей экстремальных видов спорта есть профессиональная тренировочная площадка. Надеюсь, регулярные тренировки в этом скейт-парке помогут молодым спортсменам добиться успехов в любимом деле. Наше предприятие продолжит поддержку социальных проектов, чтобы наш родной Омск был городом, где хочется жить, работать и достигать новых высот», — рассказал гендиректор Омского НПЗ Олег Белявский.
Новый комплекс украшает арт-объект «Игра в скейт» с изображениями дэк, рамп и городских элементов. Это результат коллаборации объединения уличных художников, городского музея «Искусство Омска» и программы «Родные музеи».
В субботу же, 6 августа, скейт-парк станет одной из площадок празднования Дня города, на которой пройдут разнообразные активности и мастер-классы.