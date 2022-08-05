На Сахалине пригородный поезд сошел с рельсов

На юге Сахалина пригородный поезд сошел с рельсов из-за размытия участка железной дороги после сильных дождей. Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на пресс-службу Дальневосточной железной дороги.
Авария произошла 4 августа вечером на перегоне «Томари — Новоселово — Сахалинское». Как отмечают в пресс-службе железной дороги, с рельсов сошел состав поезда пригородного сообщения № 6108. Предварительная причина — подмыв.
С целью ликвидации последствий происшествия на место аварии со станции Южно-Сахалинск был отправлен восстановительный состав. В настоящее время специалисты делают все возможное для того, чтобы восстановить движение.
В региональном главке МЧС России сообщили, что на момент схода поезда с рельс в вагоне находилось шесть человек. Все они своим ходом вернулись на станцию. Угроза возгорания и разлива нефтепродуктов отсутствует.