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На Сахалине пригородный поезд сошел с рельсов

На Сахалине пригородный поезд сошел с рельсов

Вчера, 17:01
Фото: piqsels.com
Причина аварии — размытие участка железной дороги.

На юге Сахалина пригородный поезд сошел с рельсов из-за размытия участка железной дороги после сильных дождей. Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на пресс-службу Дальневосточной железной дороги.

Авария произошла 4 августа вечером на перегоне «Томари — Новоселово — Сахалинское». Как отмечают в пресс-службе железной дороги, с рельсов сошел состав поезда пригородного сообщения № 6108. Предварительная причина — подмыв.

С целью ликвидации последствий происшествия на место аварии со станции Южно-Сахалинск был отправлен восстановительный состав. В настоящее время специалисты делают все возможное для того, чтобы восстановить движение.

В региональном главке МЧС России сообщили, что на момент схода поезда с рельс в вагоне находилось шесть человек. Все они своим ходом вернулись на станцию. Угроза возгорания и разлива нефтепродуктов отсутствует.

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