Минеева высказалась за отмену уголовного наказания за незаконное ведение бизнеса



В июне, выступая на ПМЭФ, лидер России отметил, что необходимо отменить большую часть плановых проверок предпринимателей. Также президент поручил полностью или частично декриминализировать отдельные деяния в сфере деятельности предпринимателей, а именно: отменить уголовную ответственность для нелицензированных предприятий за ведение бизнеса без регистрации и аккредитации. Президент подчеркнул, что задача касается тех правонарушений, за совершение которых не предусмотрена или не применяется мера пресечения в виде лишения свободы. Также он отметил, что органы надзора и правопорядка не должны своими руками подводить отечественных бизнесменов под статью.