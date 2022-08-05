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Минеева высказалась за отмену уголовного наказания за незаконное ведение бизнеса

Минеева высказалась за отмену уголовного наказания за незаконное ведение бизнеса

Вчера, 23:14
Фото: фрагмент видео
Татьяна Минеева, бизнес-омбудсмен столицы РФ, рассказала, почему новый законопроект Минюста важен для развития российского бизнеса. Известно, что ведомство предложило отменить уголовную ответственность для предпринимателей, чьи компании не имеют регистрации.

Минеева поддержала Минюстиции, предложившее исключить уголовное преследование лиц, осуществляющих бизнес-деятельность без регистрации.  Актуальный сейчас закон позволяет взыскивать с владельцев незарегистрированных предприятий штрафы до 300 тыс. руб или назначать меру пресечения в виде ареста на срок до шести месяцев. Меры предусмотрены 171-й ст. УК РФ. Законопроект, который был разработан с целью совершенствования уголовно-правового регулирования порядка ведения бизнеса, позволит изменить эту ситуацию. 


В пресс-службе Минюста уточняют: также было предложено исключить из УК РФ статью 170.2. Кроме того, создатели документа предложили признать утратившими силу ч. 2 ст. 180 УК РФ и ч. 1 ст. 185 УК РФ. Помимо этого, авторы законопроекта предлагают, учитывая инфляцию, увеличить размеры всех видов ущерба, а также полученной прибыли, за которые можно привлечь лицо к уголовной ответственности, информирует Newstracker.ru.


Сейчас федеральный законопроект «О внесении изменений в УК РФ и УПК РФ» доступен для общественного обсуждения. Он разрабатывался во исполнение задач, поставленных президентом Путиным.


В июне, выступая на ПМЭФ, лидер России отметил, что необходимо отменить большую часть плановых проверок предпринимателей. Также президент поручил полностью или частично декриминализировать отдельные деяния в сфере деятельности предпринимателей, а именно: отменить уголовную ответственность для нелицензированных предприятий за ведение бизнеса без регистрации и аккредитации. Президент подчеркнул, что задача касается тех правонарушений, за совершение которых не предусмотрена или не применяется мера пресечения в виде лишения свободы. Также он отметил, что органы надзора и правопорядка не должны своими руками подводить отечественных бизнесменов под статью.


В июле глава государства сообщил правительству и Верховному суду РФ о том, что в законодательство следует внести поправки, обозначенные ранее. Ответственными лицами за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и Вячеслав Лебедев, председатель Верховного суда России. Они должны отчитаться о результатах в срок до 1 октября 2022 года.


Татьяна Минеева, написавшая книгу «Как дружить с государством», несколько лет руководит одноименным общественным проектом. В его рамках начинающие бизнесмены учатся сотрудничать с госструктурами, узнают о программах поддержки по развитию предпринимательства. 

Кроме того, с 2019 года Татьяна Минеева является уполномоченным по защите прав предпринимателей столицы.

 

#Марина Колодкина
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