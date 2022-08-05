Минеева высказалась за отмену уголовного наказания за незаконное ведение бизнеса

Минеева поддержала Минюстиции, предложившее исключить уголовное преследование лиц, осуществляющих бизнес-деятельность без регистрации. Актуальный сейчас закон позволяет взыскивать с владельцев незарегистрированных предприятий штрафы до 300 тыс. руб или назначать меру пресечения в виде ареста на срок до шести месяцев. Меры предусмотрены 171-й ст. УК РФ. Законопроект, который был разработан с целью совершенствования уголовно-правового регулирования порядка ведения бизнеса, позволит изменить эту ситуацию.
В пресс-службе Минюста уточняют: также было предложено исключить из УК РФ статью 170.2. Кроме того, создатели документа предложили признать утратившими силу ч. 2 ст. 180 УК РФ и ч. 1 ст. 185 УК РФ. Помимо этого, авторы законопроекта предлагают, учитывая инфляцию, увеличить размеры всех видов ущерба, а также полученной прибыли, за которые можно привлечь лицо к уголовной ответственности, информирует Newstracker.ru.
Сейчас федеральный законопроект «О внесении изменений в УК РФ и УПК РФ» доступен для общественного обсуждения. Он разрабатывался во исполнение задач, поставленных президентом Путиным.
В июне, выступая на ПМЭФ, лидер России отметил, что необходимо отменить большую часть плановых проверок предпринимателей. Также президент поручил полностью или частично декриминализировать отдельные деяния в сфере деятельности предпринимателей, а именно: отменить уголовную ответственность для нелицензированных предприятий за ведение бизнеса без регистрации и аккредитации. Президент подчеркнул, что задача касается тех правонарушений, за совершение которых не предусмотрена или не применяется мера пресечения в виде лишения свободы. Также он отметил, что органы надзора и правопорядка не должны своими руками подводить отечественных бизнесменов под статью.
В июле глава государства сообщил правительству и Верховному суду РФ о том, что в законодательство следует внести поправки, обозначенные ранее. Ответственными лицами за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и Вячеслав Лебедев, председатель Верховного суда России. Они должны отчитаться о результатах в срок до 1 октября 2022 года.
Татьяна Минеева, написавшая книгу «Как дружить с государством», несколько лет руководит одноименным общественным проектом. В его рамках начинающие бизнесмены учатся сотрудничать с госструктурами, узнают о программах поддержки по развитию предпринимательства.
Кроме того, с 2019 года Татьяна Минеева является уполномоченным по защите прав предпринимателей столицы.