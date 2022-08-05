День города на воде. В Омске запустят «праздничные» теплоходы с песнями и танцами

Во время празднования Дня города в Омске на протяжении трех дней — 5, 6 и 7 августа — будут ходить музыкальные рейсы теплоходов. Об этом сообщается в паблике «Омский теплоход».
Сообщается, что на специальный рейс идет отбор бардов. Омские музыканты смогут выступить для посетителей праздничного рейса в обмен на бесплатный билет. Отмечается, что на каждый из трех вечерних рейсов выделено по три места, и потому выступить на теплоходе смогут девять человек.
«Дуэты, гармошки и баяны приветствуются», - говорится в объявлении в паблике.
Добавим, музыкальные рейсы отправятся от речного порта в центре Омска в 21:15 часов. Предполагается, что в субботу, 6 августа, омичи смогут увидеть праздничный салют с борта теплохода.