День города на воде. В Омске запустят «праздничные» теплоходы с песнями и танцами

Сообщается, что на специальный рейс идет отбор бардов. Омские музыканты смогут выступить для посетителей праздничного рейса в обмен на бесплатный билет. Отмечается, что на каждый из трех вечерних рейсов выделено по три места, и потому выступить на теплоходе смогут девять человек.