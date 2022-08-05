Бурков поручил сохранить рабочие места за членами именных батальонов Омской области

По поручению губернатора Александра Бурков трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений обратилась к работодателям с просьбой сохранить рабочие места за добровольцами, которые вступили в именные батальоны Омской области — роты «Иртыш», «Авангард» и «Омь».
«Для меня те добровольцы, которые едут на Донбасс, — настоящие герои. И наша задача — максимально прикрыть им тылы здесь на родной земле. Сохранение рабочих мест и забота о семьях — это те, социальные гарантии, которые важно обеспечить людям, участвующим в спецоперации и спасающим братский народ от нацистов», — подчеркнул Бурков.
На период участия в спецоперации на территории ДНР омичи смогут взять отпуск без сохранения зарплаты сроком до 1 года. После завершения службы омичи смогут вернуться на свое рабочее место.
Подробную информацию о наборе в батальоны можно получить по короткому номеру телефона «122» или в пункт отбора по адресу улица 8-я Марьяновская, 1 А.