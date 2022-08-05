Город55
ГлавноеВсе новости
Бурков поручил сохранить рабочие места за членами именных батальонов Омской области

Бурков поручил сохранить рабочие места за членами именных батальонов Омской области

Вчера, 18:31
Фото: omskportal.ru
Важно сохранить социальные гарантии для жителей, которые вступят в именные батальоны для работы на Донбассе, считает губернатор.

По поручению губернатора Александра Бурков трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений обратилась к работодателям с просьбой сохранить рабочие места за добровольцами, которые вступили в именные батальоны Омской области — роты «Иртыш», «Авангард» и «Омь».

«Для меня те добровольцы, которые едут на Донбасс, — настоящие герои. И наша задача — максимально прикрыть им тылы здесь на родной земле. Сохранение рабочих мест и забота о семьях — это те, социальные гарантии, которые важно обеспечить людям, участвующим в спецоперации и спасающим братский народ от нацистов», — подчеркнул Бурков.

На период участия в спецоперации на территории ДНР омичи смогут взять отпуск без сохранения зарплаты сроком до 1 года. После завершения службы омичи смогут вернуться на свое рабочее место.

Подробную информацию о наборе в батальоны можно получить по короткому номеру телефона «122» или в пункт отбора по адресу улица 8-я Марьяновская, 1 А. 

#Общество#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Представители фракций в Омском горсовете высказались об отставке Алексея Нестеренко
Вчера, 19:13
«В срок не получите». После пожара на складе OZON заказы омичей стали задерживать
Вчера, 16:15
Топ арбитража. Минобороны против Омсктрансмаша, ракета Ангара и иностранные заемщики
4 августа, 17:25
За пять месяцев в Омской области умерло почти в два раза больше людей, чем родилось
Вчера, 10:20
Средняя зарплата в Омской области за год выросла на 10%
Вчера, 12:48
В Омске закрывается крупная деревообрабатывающая компания
В 2021 году чистая прибыть компании оказалась убыточной. Ранее фирма проиграла суд Томскому лесхозу.
Вчера, 10:42