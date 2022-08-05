Автовладельцев в России предупредили о необходимости менять права

Но есть и минусы. Россиян подобные меры, как правило, расслабляют. Люди откладывают решение вопросов в долгий ящик, забывая о необходимости предпринять действия. Именно поэтому юрист Мария Спиридонова советует водителям не откладывать замену прав надолго. В противном случае гражданам придется срочно стоять в длинных очередях, чтобы сделать все необходимое.