Автовладельцев в России предупредили о необходимости менять права

Как пишет издание infox.ru, в непростой ситуации, в которой сейчас оказалась Россия, власти пошли навстречу отечественным автовладельцам. Кабмин выпустил постановление, в соответствии с которым истекающие сроки действия водительских прав в текущем году продлятся до 2025 года.
Но есть и минусы. Россиян подобные меры, как правило, расслабляют. Люди откладывают решение вопросов в долгий ящик, забывая о необходимости предпринять действия. Именно поэтому юрист Мария Спиридонова советует водителям не откладывать замену прав надолго. В противном случае гражданам придется срочно стоять в длинных очередях, чтобы сделать все необходимое.
Практика показывает: людей, пропускающих сроки замены водительских прав, очень много, что подтверждает очередь, которая обычно начинается на улице далеко от входа в здание ГИБДД.