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Автовладельцев в России предупредили о необходимости менять права

Вчера, 11:30
Водители в России в течение еще трех лет могут заменить права, однако это время пролетит, как обычно, быстро.

Как пишет издание infox.ru, в непростой ситуации, в которой сейчас оказалась Россия, власти пошли навстречу отечественным автовладельцам. Кабмин выпустил постановление, в соответствии с которым истекающие сроки действия водительских прав в текущем году продлятся до 2025 года. 

Но есть и минусы. Россиян подобные меры, как правило, расслабляют. Люди откладывают решение вопросов в долгий ящик, забывая о необходимости предпринять действия. Именно поэтому юрист Мария Спиридонова советует водителям не откладывать замену прав надолго. В противном случае гражданам придется срочно стоять в длинных очередях, чтобы сделать все необходимое. 

Практика показывает: людей, пропускающих сроки замены водительских прав, очень много, что подтверждает очередь, которая обычно начинается на улице далеко от входа в здание ГИБДД.

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