В Омске на 2 недели закроют одну из оживленных улиц

По сообщениям Госавтоинспекции по Омской области, из-за проведения ремонтных работ в Омске на две недели ограничат движение на одной из оживленных магистралей.
Речь идет об улице 3-я Транспортная на участке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы 6-я Линия. Ограничения начнут действовать с 8 часов утра 5 августа и продлятся до 20 часов 18 августа.
В ведомстве призывают водителей обращать внимание на предупреждающие дорожные знаки и информационные шиты.
Напомним, ранее Город55 рассказал о схеме перекрытия центра Омска из-за празднования Дня города и проведения Сибирского международного марафона.