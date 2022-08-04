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В Омске на 2 недели закроют одну из оживленных улиц

В Омске на 2 недели закроют одну из оживленных улиц

Сегодня, 08:42
По данным силовиков, перекрытие связано с некими ремонтными работами.

По сообщениям Госавтоинспекции по Омской области, из-за проведения ремонтных работ в Омске на две недели ограничат движение на одной из оживленных магистралей. 

Речь идет об улице 3-я Транспортная на участке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы 6-я Линия. Ограничения начнут действовать с 8 часов утра 5 августа и продлятся до 20 часов 18 августа. 

В ведомстве призывают водителей обращать внимание на предупреждающие дорожные знаки и информационные шиты. 

Напомним, ранее Город55 рассказал о схеме перекрытия центра Омска из-за празднования Дня города и проведения Сибирского международного марафона. 

 

#Василий Попов#Общество#Город#Новости#Омск#Ремонт дорог#Перекрытие#День города
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