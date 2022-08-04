В Омске инспектор ПДН фальсифицировала протоколы за плохое воспитание детей

Решение по делу омички вынес Октябрьский районный суд. В пресс-службе суда рассказали, что женщина работала инспектором ПДН в пункте полиции «Чкаловский» отдела полиции № 6.
Во время работы омичка как минимум пять раз подделала доказательства по делам об административных правонарушениях — она вносила в материалы дел ложные сведения о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, прикладывала акты обследования жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних, фактически не выходя по месту жительства, писала характеристики от имени участкового уполномоченного полиции и составляла протоколы на родителей за неисполнение ими обязанностей.
В результате родителей признавали виновными в административных правонарушениях, хотя они понятия не имели о составленных в отношении них протоколов. Когда правда вскрылась, на инспектора завели дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ.
Суд признал омичку виновной в фальсификации доказательств. Женщина не стала отнекиваться и раскаялась, и суд обязал ее выплатить штраф в размере 104 тыс рублей. Решение суда в силу пока не вступило, отмечают в суде.