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В Омске инспектор ПДН фальсифицировала протоколы за плохое воспитание детей

В Омске инспектор ПДН фальсифицировала протоколы за плохое воспитание детей

Вчера, 16:50
Фото: 1MI

Омский полицейский подделывала доказательства ради штрафов

За фальсификацию данных сотрудницу уволили из органов и обязали заплатить больше 100 тыс рублей.

Решение по делу омички вынес Октябрьский районный суд. В пресс-службе суда рассказали, что женщина работала инспектором ПДН в пункте полиции «Чкаловский» отдела полиции № 6.

Во время работы омичка как минимум пять раз подделала доказательства по делам об административных правонарушениях — она вносила в материалы дел ложные сведения о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, прикладывала акты обследования жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних, фактически не выходя по месту жительства, писала характеристики от имени участкового уполномоченного полиции и составляла протоколы на родителей за неисполнение ими обязанностей.

В результате родителей признавали виновными в административных правонарушениях, хотя они понятия не имели о составленных в отношении них протоколов. Когда правда вскрылась, на инспектора завели дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ.

Суд признал омичку виновной в фальсификации доказательств. Женщина не стала отнекиваться и раскаялась, и суд обязал ее выплатить штраф в размере 104 тыс рублей. Решение суда в силу пока не вступило, отмечают в суде.

#Ольга Акамова#Происшествия#Новости#Омская область#Омск#Полицейские#Уголовное дело
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