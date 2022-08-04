В Омске инспектор ПДН фальсифицировала протоколы за плохое воспитание детей

Во время работы омичка как минимум пять раз подделала доказательства по делам об административных правонарушениях — она вносила в материалы дел ложные сведения о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, прикладывала акты обследования жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних, фактически не выходя по месту жительства, писала характеристики от имени участкового уполномоченного полиции и составляла протоколы на родителей за неисполнение ими обязанностей.