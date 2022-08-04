В интернете начали продавать места в очередях в магазины H&M

Сеть H& M проводит в РФ распродажу перед уходом из страны — в магазины выстраиваются очереди, места в которых уже можно приобрести в интернете, пишет 360tv.ru.
На сайте «Авито» появились объявления о продаже мест в очереди в один из столичных магазинов сети H& M. Стоимость — 500 рублей: в такую сумму автор объявления оценивает возможность сэкономить время. За несколько часов с момента публикации объявление просмотрели порядка 1,3 тысячи пользователей, оно до сих пор размещено на сайте.
Кроме того, на сайте «Авито» можно найти объявления, в которых предлагается выбрать конкретное место в очереди, например, ближе к входу. На продажу выставлена и одежда с бирками H& M.
Распродажи в магазинах H& M должны были стартовать 1 августа, однако руководство сети решило перенести начало сейла на день позже. Первыми открылись магазины в московских ТЦ, куда сразу же выстроились очереди. Затем открылись магазины в Петербурге. В других городах РФ распродажи в магазинах сети начнутся в конце месяца.