В интернете начали продавать места в очередях в магазины H&M

На сайте «Авито» появились объявления о продаже мест в очереди в один из столичных магазинов сети H& M. Стоимость — 500 рублей: в такую сумму автор объявления оценивает возможность сэкономить время. За несколько часов с момента публикации объявление просмотрели порядка 1,3 тысячи пользователей, оно до сих пор размещено на сайте.