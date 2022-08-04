Ударными темпами. Заболеваемость коронавирусом в Омске откатилась до весенних цифр

В последний раз аналогичное количество зараженных в Омской области фиксировали весной этого года. С тех пор заболеваемость стремительно падала. Теперь же специалисты фиксируют подъем. Госпитализированных омичей регистрируют не так много, что может говорить о легко переносимом штамме инфекции.