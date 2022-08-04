Ударными темпами. Заболеваемость коронавирусом в Омске откатилась до весенних цифр

Как сообщается на портале «Стопкоронавирус.рф», в Омской области за последние сутки обнаружили 146 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности инфекцию диагностировали у 210 910 омичей.
На 146 новых заболевших пришлось 37 выздоровевших и 31 госпитализированный. Также еще 1 человек скончался — в общей сложности инфекция унесла жизни 4 434 человек.
В последний раз аналогичное количество зараженных в Омской области фиксировали весной этого года. С тех пор заболеваемость стремительно падала. Теперь же специалисты фиксируют подъем. Госпитализированных омичей регистрируют не так много, что может говорить о легко переносимом штамме инфекции.
В общем по региону Омская область входит в число «красных» зон, где наблюдается неблагоприятная эпидситуация. Коллективный иммунитет снизился до 9,7%.