Трое в больнице. В Омске на выезде с дачи произошло тройное ДТП

Вчера, 3 августа, в Омске произошла авария, в результате которой пострадали сразу несколько человек. Очевидцы сообщили о ДТП в 18:05.
По предварительным данным, 86-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 выезжал со второстепенной дороги на Сыропятский тракт в районе СТН «Фантазия». В этот момент пенсионер столкнулся с грузовиком Isuzu, за рулем которого находился 37-летний водитель.
После столкновения отечественный автомобиль врезался с автомобилем Lada Kalina, которая находилась под управлением 47-летнего мужчины.
В результате столкновения пострадала 76-летняя пассажирка ВАЗа, а также двое пассажиров автомобиля «Лада» - 37-летняя женщина и 10-летняя девочка. Полиция проводит проверку.