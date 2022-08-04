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Трое в больнице. В Омске на выезде с дачи произошло тройное ДТП

Трое в больнице. В Омске на выезде с дачи произошло тройное ДТП

Сегодня, 07:34
Фото: 1MI

86-летний омич устроил тройное ДТП на выезде с дачи

На выезде с дачи в районе СНТ «Фантазия» произошла серьезная авария.

Вчера, 3 августа, в Омске произошла авария, в результате которой пострадали сразу несколько человек. Очевидцы сообщили о ДТП в 18:05.

По предварительным данным, 86-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 выезжал со второстепенной дороги на Сыропятский тракт в районе СТН «Фантазия». В этот момент пенсионер столкнулся с грузовиком Isuzu, за рулем которого находился 37-летний водитель. 

После столкновения отечественный автомобиль врезался с автомобилем Lada Kalina, которая находилась под управлением 47-летнего мужчины.

В результате столкновения пострадала 76-летняя пассажирка ВАЗа, а также двое пассажиров автомобиля «Лада» - 37-летняя женщина и 10-летняя девочка. Полиция проводит проверку.

Фото: УМВД России по Омской области
#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#ГИБДД
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