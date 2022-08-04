Трое в больнице. В Омске на выезде с дачи произошло тройное ДТП

По предварительным данным, 86-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 выезжал со второстепенной дороги на Сыропятский тракт в районе СТН «Фантазия». В этот момент пенсионер столкнулся с грузовиком Isuzu, за рулем которого находился 37-летний водитель.