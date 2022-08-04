Топ арбитража. Минобороны против Омсктрансмаша, ракета Ангара и иностранные заемщики

1-е место. Космический гигант, строители и ракета «Ангара»
Более 303.4 млн рублей через Арбитражный суд Омской области решила взыскать строительная фирма из Курска, ООО «Строительный холдинг «Тезис», с АО «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева». Соответствующий иск был подан 26 июня, и уже на следующий день судья принял его к производству.
На данном этапе в деле не указано, как и почему образовалась задолженность в более чем три сотни миллионов рублей, однако, как выяснил Город55, еще 13 мая «Строительный холдинг «Тезис» и ГКНПЦ им. М. В. Хруничева заключили договор на сумму более 1.7 млрд рублей.
Согласно документу, за эти средства «Тезис» должен был реконструировать и технически перевооружить объекты научно-производственного центра в Москве для серийного изготовления ракет-носителей семейства «Ангара».
Поскольку часть серийного производства ракет этого класса проходит на базе омского ПО «Полет», можно предположить, что строительные работы проводились и в Омске, отчего и образовались финансовые претензии.
2-е место. Военно-промышленный спор
В начале июля, 27 числа, в омский арбитраж поступило заявление от прокурорского участка Военной прокуратуры Центрального военного округа и Министерства обороны РФ к АО «Омский завод транспортного машиностроения» («Омсктрансмаш») о взыскании 83.8 млн рублей.
Откуда образовалась такая сумма, пока неизвестно. Отметим, что на данный момент соответствующий иск принят к рассмотрению.
Между тем аналогичное дело по иску Минобороны РФ к «Омсктрансмашу» сейчас рассматривается и в Арбитражном суде города Москвы. Согласно карточке дела, главное военное ведомство требует с омского оборонного предприятия неустойку на сумму свыше 318.8 млн рублей. Это заявление было принято к рассмотрению 16 июня, а следующее заседание назначено на 16 августа.
3-е место. «Омскводоканал» против ученых из Санкт-Петербурга
Иск на 42.3 млн рублей от АО «Омскводоканал» к питерской компании ОАО «Авангард» поступил в Арбитражный суд Омской области 27 июля.
Согласно открытым источникам, ответчиком по этому делу значится фирма из Санкт-Петербурга, которая специализируется на научных разработках и исследованиях в области естественных и точных наук, а также на еще 40 видах деятельности — от строительства и торговли до производства электронного оборудования и подготовки кадров. За 2018 год выручка компании составила 1.2 млрд рублей. Данные за последние годы не опубликованы.
Между тем, как выяснил Город55, в 2018–2019 годах именно «Авангард» был генеральным подрядчиком проекта по установке на «Омскводоканале» оборудования по сжиганию осадка сточных вод. Цена контракта тогда составила более 338.8 млн рублей. Запуск первой очереди этой установки состоялся в конце декабря 2019 года.
Не исключено, что в процессе эксплуатации модулей возникли некие нарекания, что и стало поводом для обращения в суд, например, в рамках гарантийных обязательств.
4-е место. Заемщик из Бишкека
Более 27.2 млн рублей долга и процентов по договору займа попыталась солидарно взыскать в арбитраже компания из города Бишкек Кыргызской Республики ООО «Авангард Ойл» с омского ООО «Стимул» и директора этого общества Евгения Базя.
Согласно материалам дела, кредит для омской компании предприниматели из Кыргызстана предоставили еще в августе 2019 года, соответствующий договор был подписан 8 августа. Однако до сих пор не получили в полном объеме ни деньги по основному долгу, ни проценты, что и стало поводом для обращения в суд.
Заявление от «Авангард Ойл» было подано 7 июля текущего года, а уже 13 июля судья принял решение возвратить иск. Дело в том, что по закону арбитражный суд рассматривает дела по экономическим спорам, а также связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. «Авангард Ойл» заявил исковые требования к основному должнику ООО «Стимул» и к поручителю Евгению Базю как физическому лицу. Вот только в своем отказе суд указал, что на момент подачи иска в материалах дела отсутствую сведения о том, что Базь является индивидуальным предпринимателем.
«Необходимым условием для рассмотрения арбитражным судом исковых требований является экономический характер спора, возникшего в связи с непосредственным осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. При этом непременным условием для отнесения подведомственности арбитражному суду спора с участием физического лица является наличие у последнего действующей на момент рассмотрения спора судом регистрации в качестве индивидуального предпринимателя», — указал судья в своем решении.
А поскольку Евгений Базь в качестве предпринимателя не зарегистрирован, то и дело подлежит рассмотрению в суде другой юрисдикции.
«Иски, предъявляемые кредитором — юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем одновременно как к должнику, являющемуся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, так и к поручителю — физическому лицу, в том числе являющемуся учредителем (участником) общества или иным лицом, контролирующим деятельность общества, подсудны суду общей юрисдикции», — пояснил судья.
К слову, Евгений Базь действительно является и учредителем, и директором ООО «Стимул», но вот финансовый спор с ним как с физическим лицом, по всей видимости, теперь будет рассматривать один из районных омских судов.
5-е место. Заемщик из Бишкека, дубль два.
Видимо, не удовлетворившись первым отказом, предприниматели из бишкекского «Авангард Ойл» вновь обратились в Арбитражный суд Омской области с иском, в котором на этот раз ответчиком значится лишь одно ООО «Стимул». Сумма претензий все та же — свыше 27.2 млн рублей.
Заявление поступило в суд 28 июля, и на данный момент оно принято к производству. Возможно, на этот раз заплатить по долгам как «Стимулу», так и Евгению Базю, правда, теперь не как физическому лицу, а как учредителю и директору компании, все же придется.