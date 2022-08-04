Топ арбитража. Минобороны против Омсктрансмаша, ракета Ангара и иностранные заемщики

Заявление от «Авангард Ойл» было подано 7 июля текущего года, а уже 13 июля судья принял решение возвратить иск. Дело в том, что по закону арбитражный суд рассматривает дела по экономическим спорам, а также связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. «Авангард Ойл» заявил исковые требования к основному должнику ООО «Стимул» и к поручителю Евгению Базю как физическому лицу. Вот только в своем отказе суд указал, что на момент подачи иска в материалах дела отсутствую сведения о том, что Базь является индивидуальным предпринимателем.