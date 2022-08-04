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Стал известен кандидат на пост нового пресс-секретаря Пентагона

Стал известен кандидат на пост нового пресс-секретаря Пентагона

Вчера, 15:33
Фото: piqsels.com
В прессе появилась информация о возможном новом пресс-секретаре Пентагона.

Новым пресс-секретарем Пентагона может стать генерал ВВС США Патрик Райдер. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на CNN и источник телеканала в администрации и в министерстве обороны.

Ранее Патрик Райдер работал в должности пресс-секретаря министра обороны США Ллойда Остина, занимавшего в период с 2013 по 2016 год пост главы Центрального командования США.С 2017 по 2019 года Райдер был высокопоставленным представителем Комитета начальников штабов американских ВС. Как сообщил CNN, в ближайшее время кандидат будет оставаться действующим военнослужащим.

Накануне в Пентагоне заявили о серьезном дефиците новых кадров, необходимых для пополнения всех военных подразделений. В общей сложности закрыто лишь 40% контрактов от цели, намеченной на год. В то же время, до завершения финансового года остается два месяца. Ранее в The American Conservative писали, что нехватка новых военных может стать причиной «полного развала» ВС США.

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