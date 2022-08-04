Стал известен кандидат на пост нового пресс-секретаря Пентагона

Накануне в Пентагоне заявили о серьезном дефиците новых кадров, необходимых для пополнения всех военных подразделений. В общей сложности закрыто лишь 40% контрактов от цели, намеченной на год. В то же время, до завершения финансового года остается два месяца. Ранее в The American Conservative писали, что нехватка новых военных может стать причиной «полного развала» ВС США.