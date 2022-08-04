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Специалист рассказала, как часто нужно измерять артериальное давление ребенку

Специалист рассказала, как часто нужно измерять артериальное давление ребенку

Сегодня, 13:21
Фото: pxhere.com
Врач-кардиолог Елена Емельянчик сообщила, что среди детей и подростков участились случаи гипертонии, поэтому необходимо, чтобы родители время от времени измеряли давление своим детям.

По словам врача, игнорировать эту процедуру крайне нежелательно, поскольку развившаяся гипертония, которая нередко протекает бессимптомно, без надлежащего лечения может привести к таким тяжелым последствиям, как инфаркт миокарда или инсульт, пишет Pravda.Ru со ссылкой на издание Москва 24.

Эксперт пояснила, что с целью раннего выявления гипертонии необходимо начинать периодически измерять артериальное давление детям, начиная с трехлетнего возраста, при этом фиксируя результаты измерений в медицинских документах.

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