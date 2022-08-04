Специалист рассказала, как часто нужно измерять артериальное давление ребенку

По словам врача, игнорировать эту процедуру крайне нежелательно, поскольку развившаяся гипертония, которая нередко протекает бессимптомно, без надлежащего лечения может привести к таким тяжелым последствиям, как инфаркт миокарда или инсульт, пишет Pravda.Ru со ссылкой на издание Москва 24.