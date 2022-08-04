Шрёдер заявил, что не собирается извиняться за дружбу с Путиным

Шрёдер также отметил, что конфликт на Украине может быть урегулирован исключительно посредством дипломатии. По его мнению, Москва к переговорам готова, но страны Европейского союза никак не способствуют улучшению данной ситуации. И наконец, экс-канцлер Германии положительно отозвался о решении своей преемницы Ангелы Меркель блокировать присоединение Украины к НАТО, поскольку, по его убеждению, для Киева нет места в военном блоке.