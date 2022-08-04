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Шрёдер заявил, что не собирается извиняться за дружбу с Путиным

Шрёдер заявил, что не собирается извиняться за дружбу с Путиным

Сегодня, 13:09
Фото: gerhard-schroeder.de
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер высказался по поводу информации о своих «тесных контактах» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и сообщил, что не намерен извиняться за дружбу с лидером РФ на фоне событий на Украине.

По словам немецкого политика, он придерживается ранее принятых решений и не понимает, почему должен за это извиняться, пишет Pravda.Ru со ссылкой на RTL/ntv.

Шрёдер также отметил, что конфликт на Украине может быть урегулирован исключительно посредством дипломатии. По его мнению, Москва к переговорам готова, но страны Европейского союза никак не способствуют улучшению данной ситуации. И наконец, экс-канцлер Германии положительно отозвался о решении своей преемницы Ангелы Меркель блокировать присоединение Украины к НАТО, поскольку, по его убеждению, для Киева нет места в военном блоке.

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