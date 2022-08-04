На месте, где раньше стояли разрозненные торговые киоски, появилась комфортная прогулочная зона, озелененная и оформленная гранитом. Также на площади возле Краеведческого музея строители провели работы по укреплению и заливке пристенка. Этот участок удалось привести в порядок на средства омского предпринимателя Темури Латарии. Он рассказал, что в конце апреля он вместе с мэром участвовал здесь в субботнике. Территория выглядела такой неухоженной, что стало очевидно: одной уборкой сухих листьев дело не исправить.