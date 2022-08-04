В преддверии своего 306-го дня рождения Омск получил хороший подарок — преображение самой центральной своей части. 4 августа торжественно открыли зону отдыха «Музейная», которая находится в Городском саду — между Концертным залом, ТЮЗом и Краеведческим музеем.
«Здесь раньше была такая запущенная территория. Стояли киоски, которые демонтировали. На их месте остался старый асфальт разбитый. Убогое зрелище. Эта зона выглядела, как после бомбежки. И сегодня мы видим, что получилось, как гармонично все это встроено в общий вид улицы Ленина. Огромное спасибо Темури Отарьевичу Латарии за тот вклад, который он делает в создание комфортной среды Омска. Это ваши средства и ваша инициатива. Любой, кто придет на эту территорию, будет приятно удивлен и получит удовольствие от прогулки по улице Ленина. Думаю, большая благодарность будет от всех омичей», — сказал на открытии мэр Омска Сергей Шелест.
На месте, где раньше стояли разрозненные торговые киоски, появилась комфортная прогулочная зона, озелененная и оформленная гранитом. Также на площади возле Краеведческого музея строители провели работы по укреплению и заливке пристенка. Этот участок удалось привести в порядок на средства омского предпринимателя Темури Латарии. Он рассказал, что в конце апреля он вместе с мэром участвовал здесь в субботнике. Территория выглядела такой неухоженной, что стало очевидно: одной уборкой сухих листьев дело не исправить.
«Сергей Николаевич оказал нам большую честь и доверил благоустроить территорию в центральной части города. Для нашей компании это первый такой серьезный опыт. Задачи у нас стояло две — сделать быстро и красиво. Быстро у нас получилось. Насколько красиво, оценят горожане, гости нашего города. Надеюсь, у нас получилось, омичи действительно полюбят это место и станут приходить сюда отдыхать с друзьями, детьми. Это наверняка не последний проект, в котором наша компания поучаствовала. Будем и дальше делать наш город красивее, уютнее и комфортнее», — пообещал гендиректор ООО «УК „Руском“» Темури Латария.
На торжественное открытие зоны отдыха пригласили почетных гостей, среди которых были глава Центрального округа Амангельды Мендубаев, директор Историко-краеведческого музея Петр Вибе, директор Омского драмтеатра Виктор Лапухин, член филиала Российского фонда культуры Борис Коников, двукратный паралимпийский чемпион Александр Кузюков, двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко, председатель омского отделения Совета ветеранов и пенсионеров Геннадий Павлов, а также представители Заксобрания Омской области и мэрии.
«Я благодарен Сергею Николаевичу Шелесту и Темури Отариевичу Латарии за их вклад в развитие нашего любимого города, — отметил Алексей Тищенко. — Темури Латария известен как меценат в спорте, и вот теперь такой проект. Люди, которые вкладывают сюда средства, а не перевозят их куда-то в другой регион или страну, заслуживают только слов признательности. Поэтому честь вам и хвала! Спасибо вам за то, что вы так мыслите и воплощаете свои мысли в реальные дела».
Поскольку такое замечательное преображение коснулось территории, которая непосредственно прилегает к Омскому историко-краеведческому музею, его руководитель рассказал немного о том, чем оно было раньше.
«Эта замечательная улица Ленина когда-то вобрала в себя четыре прежние улицы. Вот эта часть называлась улица Дворцовая — в честь рядом здесь находящегося Генерал-губернаторского дворца, — провел мини-экскурсию Петр Вибе. — В 1916 году Омская городская дума приняла решение переименовать ее в проспект Петра Великого. К сожалению, началась Мировая война, и проект так и не был реализован. Но решение городской думы никто не отменял. И в год 350-летия со дня рождения Петра I, думаю, это решение могло бы воплотиться в жизнь. Надеюсь, когда-то это произойдет. У улицы Ленина большая протяженность, это Чернавинский проспект, который мы называем Любинским. А эта бы часть носила такое замечательное название. И у нас бы был проспект Петра Великого — дом № 1 и № 3».
По окончании торжественной части почетные гости с помощью волонтеров омского Центра профориентации и развития добровольчества заложили аллею из 12 яблонь Недзвецкого. Их отличают прекрасные декоративные свойства, и уже следующей весной жители и гости Омска смогут оценить, как красиво они цветут.