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Разрушительный ремонт. В Омске Фонд капремонта наказали за плохую работу

Разрушительный ремонт. В Омске Фонд капремонта наказали за плохую работу

Вчера, 15:54
Фото: 1MI

Фонд капремонта в Омске наказали за плохой ремонт крыши

Рабочие заделали трещины в шифере при помощи вещества, которое только усугубило положение.

Как сообщили в пресс-службе Центрального районного суда, на плохой ремонт крыши пожаловались жильцы дома № 53 по проспекту Мира. Оказалось, что в 2017 году в доме провели капремонт и починили крышу, но уже в 2018 году у жильцов возникли претензии к качеству работ.

Устранить недочеты согласились только в 2019 году, однако работы только усугубили ситуацию: рабочие заклеили трещины в шифере веществом, которое только ускорило разрушение кровли здания. Омичи потребовали полностью заменить поврежденные листы шифера на крыше.

В суде признали, что Региональный Фонд капремонта плохо проконтролировал ход капремонта в доме. Привлеченный к суду эксперт подтвердил, что привлеченный фондом подрядчик использовал некачественные материалы во время капремонта и во время устранения недочетов.

В итоге Центральный суд Омска обязал Региональный фонд капитального ремонта устранить все недостатки, которые появились во время ремонта крыши, говорится в сообщении суда.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Штраф#Ремонт#Крыша#Шифер#Фонд капремонта
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