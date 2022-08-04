Разрушительный ремонт. В Омске Фонд капремонта наказали за плохую работу

Как сообщили в пресс-службе Центрального районного суда, на плохой ремонт крыши пожаловались жильцы дома № 53 по проспекту Мира. Оказалось, что в 2017 году в доме провели капремонт и починили крышу, но уже в 2018 году у жильцов возникли претензии к качеству работ.