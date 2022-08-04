Разрушительный ремонт. В Омске Фонд капремонта наказали за плохую работу

Как сообщили в пресс-службе Центрального районного суда, на плохой ремонт крыши пожаловались жильцы дома № 53 по проспекту Мира. Оказалось, что в 2017 году в доме провели капремонт и починили крышу, но уже в 2018 году у жильцов возникли претензии к качеству работ.
Устранить недочеты согласились только в 2019 году, однако работы только усугубили ситуацию: рабочие заклеили трещины в шифере веществом, которое только ускорило разрушение кровли здания. Омичи потребовали полностью заменить поврежденные листы шифера на крыше.
В суде признали, что Региональный Фонд капремонта плохо проконтролировал ход капремонта в доме. Привлеченный к суду эксперт подтвердил, что привлеченный фондом подрядчик использовал некачественные материалы во время капремонта и во время устранения недочетов.
В итоге Центральный суд Омска обязал Региональный фонд капитального ремонта устранить все недостатки, которые появились во время ремонта крыши, говорится в сообщении суда.