После травмоопасной поездки на квадроцикле в Омске завели уголовное дело

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» после того, как в парке 300-летия Омска ребенок едва не лишился ноги во время поездки на квадроцикле.