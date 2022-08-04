После травмоопасной поездки на квадроцикле в Омске завели уголовное дело

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» после того, как в парке 300-летия Омска ребенок едва не лишился ноги во время поездки на квадроцикле.
Инцидент произошел на прошлой неделе, 27 июля. Как выяснили следователи, прокатчик квадроциклов не в полной мере обеспечил безопасность на одном из транспортных средств. В итоге нога пятилетней девочки попала во вращающуюся цепь.
Ребенок получил серьезные травмы в виде переломов, также ей пришлось ампутировать два пальца ступни. Сейчас девочка находится под присмотром медиков в больнице.
Отмечается, что поездка на квадроцикле осуществлялась в присутствии сотрудника проката, однако это не обезопасило ребенка. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства случившегося и виновные лица, уточнили в Следственном комитете.