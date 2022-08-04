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После травмоопасной поездки на квадроцикле в Омске завели уголовное дело

После травмоопасной поездки на квадроцикле в Омске завели уголовное дело

Вчера, 18:50
Фото: 1MI

В Омске завели дело после того, как ребенку оторвало пальцы квадроциклом

Травмы ребенок получил, когда катался на квадроцикле в парке 300-летия Омска.

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» после того, как в парке 300-летия Омска ребенок едва не лишился ноги во время поездки на квадроцикле.

Инцидент произошел на прошлой неделе, 27 июля. Как выяснили следователи, прокатчик квадроциклов не в полной мере обеспечил безопасность на одном из транспортных средств. В итоге нога пятилетней девочки попала во вращающуюся цепь.

Ребенок получил серьезные травмы в виде переломов,  также ей пришлось ампутировать два пальца ступни. Сейчас девочка находится под присмотром медиков в больнице.

Отмечается, что поездка на квадроцикле осуществлялась в присутствии сотрудника проката, однако это не обезопасило ребенка. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства случившегося и виновные лица, уточнили в Следственном комитете.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Парк#Ребенок#Пострадал ребенок#Травма#Уголовное дело
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