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Попросили закурить, избили и ограбили: в Омске подростки толпой напали на сверстника

Попросили закурить, избили и ограбили: в Омске подростки толпой напали на сверстника

Сегодня, 13:53
Фото: 1MI

В Омске подростки избили и ограбили 15-летнего школьника

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении малолетних хулиганов.

Нападение случилось вчера вечером, 3 августа, на улице 1-я Брянская на окраине Октябрьского округа. Трое детей, которым всего по 13-14 лет, подошли к незнакомому им 15-летнему подростку. Дальше сценарий развивался в стиле бандитских разборок 90-х: ребята попросили закурить, толпой избили сверстника и забрали у него беспроводные наушники и другие вещи — в целом на сумму около 15 тыс рублей.

СУ СКР по Омской области возбудил уголовное дело, сейчас проходят следственные действия. Малолетним грабителям грозит до 7 лет лишения свободы — тем, кто уже достиг возраста совершеннолетия.

#Екатерина Чаплинская#Происшествия#Новости#Уголовное дело#Нападение#Дети
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