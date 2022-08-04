Попросили закурить, избили и ограбили: в Омске подростки толпой напали на сверстника

Нападение случилось вчера вечером, 3 августа, на улице 1-я Брянская на окраине Октябрьского округа. Трое детей, которым всего по 13-14 лет, подошли к незнакомому им 15-летнему подростку. Дальше сценарий развивался в стиле бандитских разборок 90-х: ребята попросили закурить, толпой избили сверстника и забрали у него беспроводные наушники и другие вещи — в целом на сумму около 15 тыс рублей.