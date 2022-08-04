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Опрос: 70% жителей России никогда не были за границей

Сегодня, 12:09
Результаты опроса Фонда “Общественное мнение” (ФОМ) в июле среди российских граждан, показали: 70% жителей страны никогда не отдыхали за границей, а 30%, не покидали родной регион.

Как пишет infox.ru, в опросе приняли участие 1500 жителей 104 населенных пунктов из 53 российских субъектов. Темой стал туризм. Из тех, кто посещал другие страны, всего 2% сообщили, что были там в течение последнего года. 6% респондентов ездили в другие страны за последние три года, а 17% были за рубежом более 10 лет назад.

В числе тех, кто отдыхал в РФ, большинство предпочитали курорты Краснодарского края – 35%. Далее идут Москва, Петербург и Крым с показателем 19%. Поездки по российским городам оставили у граждан, скорее, положительные впечатления. 24% отметили, что больше всего понравились “воздух, природа и красивые места”. 

В мае текущего года результаты опроса ВЦИОМ показали: всего 7% россиян планируют отдохнуть за границей летом. 52% предпочитают отдыхать дома, из них 39% – на даче. 41% людей отказываются от зарубежных поездок из-за отсутствия денег, гораздо меньше опрошенных называют причиной занятость на работе (15%) и состояние здоровья (8%).

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