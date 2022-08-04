Опрос: 70% жителей России никогда не были за границей

Как пишет infox.ru, в опросе приняли участие 1500 жителей 104 населенных пунктов из 53 российских субъектов. Темой стал туризм. Из тех, кто посещал другие страны, всего 2% сообщили, что были там в течение последнего года. 6% респондентов ездили в другие страны за последние три года, а 17% были за рубежом более 10 лет назад.