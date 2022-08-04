Омский полицейский помог пенсионерке спастись от надвигающегося огня

Следователь УМВД России по городу Омску, младший лейтенант Алексей Вельц ехал на машине по служебным делам. Во время поездки он увидел пожар на пересечении улиц Октябрьской и Орджоникидзе. Загорелась крыша шашлычного павильона, огонь перекинулся на электрический столб.
Пожарные уже были в пути, но помощь требовалась немедленно. Поэтому полицейский организовал безопасный проезд транспорта, а пешеходов возвращал назад, поскольку обожженные провода упали на тротуар.
Также Алексей Вельц помог эвакуироваться 62-летней женщине из частного дома, который находился по соседству с горящим павильоном. Вскоре возгорание локализовали, причина пожара станет известна после пожарно-технической экспертизы.