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Омский полицейский помог пенсионерке спастись от надвигающегося огня

Омский полицейский помог пенсионерке спастись от надвигающегося огня

Сегодня, 13:36
Фото: 1MI

В Омске полицейский эвакуировал пенсионеру из-за угрозы пожара

Сотрудник полиции эвакуировал пожилую женщину из дома, по соседству с которым был пожар.

Следователь УМВД России по городу Омску, младший лейтенант Алексей Вельц ехал на машине по служебным делам. Во время поездки он увидел пожар на пересечении улиц Октябрьской и Орджоникидзе. Загорелась крыша шашлычного павильона, огонь перекинулся на электрический столб.

Пожарные уже были в пути, но помощь требовалась немедленно. Поэтому полицейский организовал безопасный проезд транспорта, а пешеходов возвращал назад, поскольку обожженные провода упали на тротуар. 

Также Алексей Вельц помог эвакуироваться 62-летней женщине из частного дома, который находился по соседству с горящим павильоном. Вскоре возгорание локализовали, причина пожара станет известна после пожарно-технической экспертизы.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Полиция#Пожары
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