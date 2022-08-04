Омский полицейский помог пенсионерке спастись от надвигающегося огня

Следователь УМВД России по городу Омску, младший лейтенант Алексей Вельц ехал на машине по служебным делам. Во время поездки он увидел пожар на пересечении улиц Октябрьской и Орджоникидзе. Загорелась крыша шашлычного павильона, огонь перекинулся на электрический столб.