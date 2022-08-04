Омские прокуроры занялись патрулированием водоемов

В Омском районе прошел рейд по местам несанкционированного купания - в этом году в регионе резко увеличилось число смертей на воде. Вместе со спасателями и сотрудниками полиции в рейде участвовал прокурор Омского района Сергей Пономарев.
Прокурор предостерег отдыхающих вблизи водных объектов от купания в непредусмотренных для этого местах. Омичам выдали памятки, где разъясняется не только опасность купания в таких водоемах, но и ответственность за это.
В пресс-службе областной прокуратуры добавили, что во время подготовки к летнему сезону главе Чернолучинского городского поселения и главам 23 сельских поселений Омского муниципального района объявили предостережения о недопустимости нарушения законодательства в сфере обеспечения безопасности людей на водных объектах. После дальнейший проверок нашлись нарушения, от глав 11 поселений потребовали устранить нарушения.
Отмечается, что надзорная работа продолжится.