Омская стройфирма попала под уголовное дело за плохие светильники

Ведомство выяснило, что в сентябре 2021 года ДШИ №20 заключила контракт с ООО «Феникс» на проведение работ по капремонту, в том числе по монтажу электроосвещения в концертном зале здания на сумму более 800 тыс рублей. Экспертиза показала, что подрядчик установил светильники, качество которых уступало тем, которые планировались по проекту.