Омская стройфирма попала под уголовное дело за плохие светильники

Прокуратура проверила, как прошел капитальный ремонт в детской школе искусств №20. Этот объект приводили в порядок благодаря нацпроекту «Культура».
Ведомство выяснило, что в сентябре 2021 года ДШИ №20 заключила контракт с ООО «Феникс» на проведение работ по капремонту, в том числе по монтажу электроосвещения в концертном зале здания на сумму более 800 тыс рублей. Экспертиза показала, что подрядчик установил светильники, качество которых уступало тем, которые планировались по проекту.
По результатам анализа оказалось, что подрядчик удешевил поставленное оборудование более чем на 60 тыс рублей. Прокуратура направила в УМВД России по Омской области постановление о возбуждении уголовного дела. В результате дело завели по статье мошенничество. Расследование продолжается.