Омская прокуратура проверила строительство многострадального детсада в Большеречье

Как сообщил Городу55 руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел областного Следкома Михаил Зайцев, эту стройку должен был курировать, находящийся ныне под следствием, экс-замминистра строительства Владимир Сычев. Не исключено, что за срывы сроков строительства этого и других объектов бывший чиновник станет фигурантом еще одного уголовного дела.