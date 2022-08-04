Город55
ГлавноеВсе новости
Омская прокуратура проверила строительство многострадального детсада в Большеречье

Омская прокуратура проверила строительство многострадального детсада в Большеречье

Сегодня, 10:10
Фото: Прокуратура Омской области
По первоначальному контракту это дошкольное учреждение должно было принять детей еще в октябре 2021 года.

Прокурор Большереченского района Омской области в рамках надзорного сопровождения национального проекта «Демография» посетил строящийся детский сад в рабочем поселке Большеречье. 

«В ходе рабочего совещания с представителем заказчика строительства БУОО «Омскоблстройзаказчик» и главным инженером организации – подрядчика ООО «НПО «Глобал ГИС» проведен осмотр строящегося объекта и прилегающей территории, изучены состояние и строительная готовность объекта, обсуждены проблемные вопросы строительства», – пояснили Городу55 в прокуратуре Омской области. 

Посмотрели проверяющие и то, как устраняются нарушения из ранее выданного прокуратурой предписания. 

В результате прокурор зафиксировал, что строительные работы на объекте активизированы, а также приняты меры по обустройству прилегающей территории.

Напомним, строительство детсада в Большеречье стартовало еще в средине октября 2020 года. Первым подрядчиком, который за 102.9 млн рублей должен был сдать объект к 20 октября 2021 года, стало екатеринбургское ООО «Квантор-Строй». 

Однако к апрелю 2021 года готовность объекта составляла всего 18%, а 25 июля того же года «Омскоблстройзаказчик» в одностороннем порядке расторг договор с застройщиком. Подробнее об этом Город55 рассказывал здесь

Позже эпопея со строительство этого детского сада стала одним из эпизодов уголовного дела, которое СКР по Омской области возбудил на чиновников из регионального Минстроя.

Как сообщил Городу55 руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел областного Следкома Михаил Зайцев, эту стройку должен был курировать, находящийся ныне под следствием, экс-замминистра строительства Владимир Сычев. Не исключено, что за срывы сроков строительства этого и других объектов бывший чиновник станет фигурантом еще одного уголовного дела. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Владимир Сычев#Уголовное дело#Прокуратура Омской области#Следственный комитет#Строительство#Детский сад
Подпишитесь
Стало известно, какими вредными веществами дышали омичи минувшей ночью
В очередной раз во время режима НМУ омичи пожаловались на волны удушливых запахов.
Сегодня, 10:59
«Почти всегда максимальная загрузка»: как работает новый вытрезвитель в Омске
Вчера, 10:00
Топ арбитража. Минобороны против Омсктрансмаша, ракета Ангара и иностранные заемщики
Сегодня, 17:25
Ударными темпами. Заболеваемость коронавирусом в Омске откатилась до весенних цифр
Данные федерального оперштаба за минувшие сутки.
Сегодня, 16:29
В Омске роддом № 5 начали присоединять к МСЧ-4
Межучреждение без главного врача, как и обещали, начали сливать с другим.
Сегодня, 18:12
В Омске назначили нового замдиректора департамента транспорта
Сегодня, 11:46