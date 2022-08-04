Омская прокуратура проверила строительство многострадального детсада в Большеречье

Прокурор Большереченского района Омской области в рамках надзорного сопровождения национального проекта «Демография» посетил строящийся детский сад в рабочем поселке Большеречье.
«В ходе рабочего совещания с представителем заказчика строительства БУОО «Омскоблстройзаказчик» и главным инженером организации – подрядчика ООО «НПО «Глобал ГИС» проведен осмотр строящегося объекта и прилегающей территории, изучены состояние и строительная готовность объекта, обсуждены проблемные вопросы строительства», – пояснили Городу55 в прокуратуре Омской области.
Посмотрели проверяющие и то, как устраняются нарушения из ранее выданного прокуратурой предписания.
В результате прокурор зафиксировал, что строительные работы на объекте активизированы, а также приняты меры по обустройству прилегающей территории.
Напомним, строительство детсада в Большеречье стартовало еще в средине октября 2020 года. Первым подрядчиком, который за 102.9 млн рублей должен был сдать объект к 20 октября 2021 года, стало екатеринбургское ООО «Квантор-Строй».
Однако к апрелю 2021 года готовность объекта составляла всего 18%, а 25 июля того же года «Омскоблстройзаказчик» в одностороннем порядке расторг договор с застройщиком. Подробнее об этом Город55 рассказывал здесь.
Позже эпопея со строительство этого детского сада стала одним из эпизодов уголовного дела, которое СКР по Омской области возбудил на чиновников из регионального Минстроя.
Как сообщил Городу55 руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел областного Следкома Михаил Зайцев, эту стройку должен был курировать, находящийся ныне под следствием, экс-замминистра строительства Владимир Сычев. Не исключено, что за срывы сроков строительства этого и других объектов бывший чиновник станет фигурантом еще одного уголовного дела.