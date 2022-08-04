Омичка с диабетом доказала, что больница экономила на ней медикаменты

Жительница Крутинского района, страдающая инсулизависимым сахарным диабетом 1 типа, обратилась в суд с иском к местной Центральной районной больнице и областному минздраву. Женщина утверждала, что с 2018 года ей регулярно отказывают в выдаче тест-полосок: нужно 200 штук в месяц, а выдавали только 50, причем нерегулярно. Также она не получала в достаточном количестве шприц-ручки, а ланцеты не выдавали вообще.
Докупать необходимые медицинские изделия ей приходилось самой. В итоге женщина попросила взыскать с больницы убытки в 125.5 тыс рублей.
Суд не нашел нарушений со стороны минздрава: закупки медикаментов для больных сахарным диабетом финансировались в достаточном объеме, проблем с контрактами не было. Поэтому в иске к министерству здравоохранения было отказано.
А вот в отношении Крутинской ЦРБ была назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы выяснить, соответствует ли количество назначаемых женщине медизделий медицинским стандартам. Экспертиза установила, что в 2020 году пациентка получила лишь 1040 игл для шприц-ручек вместо необходимых 1830 штук, а за половину 2021 года - 480 из необходимых 710, сообщает пресс-служба Центрального районного суда.
В итоге в пользу женщины с больницы взыскали 9282 рублей.
Недостаток выдачи тест-полосок, видимо, не удалось доказать.