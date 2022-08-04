Омичка с диабетом доказала, что больница экономила на ней медикаменты

Жительница Крутинского района, страдающая инсулизависимым сахарным диабетом 1 типа, обратилась в суд с иском к местной Центральной районной больнице и областному минздраву. Женщина утверждала, что с 2018 года ей регулярно отказывают в выдаче тест-полосок: нужно 200 штук в месяц, а выдавали только 50, причем нерегулярно. Также она не получала в достаточном количестве шприц-ручки, а ланцеты не выдавали вообще.