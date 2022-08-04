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Новые троллейбусы в Омск поставит компания-создатель «Адмиралов»

Новые троллейбусы в Омск поставит компания-создатель «Адмиралов»

Вчера, 17:20
Фото: 1MI
На портале Госзакупок появились окончательные итоги торгов.

В Омск поставят 9 низкопольных троллейбусов из Москвы. Согласно данным портала госзакупок, контракт заключили с компанией ООО «ПК Транспортные системы» — она же поставила в Омск первые «Адмиралы». Контракт с компанией заключили по цене  216.9 млн рублей.

Изначально аукцион признали несостоявшимся, так как на участие в торгах заявилась только одна компания. После объявления результатов торгов «ПК Транспортные системы» подали жалобу, и департамент транспорта обратился в Контрольно-счетную палату Омска, чтобы ведомство согласовало заключение контракта с единственным поставщиком.

Интересно, что ООО «ПК ТС» значится производителем троллейбусов «Адмирал», которые поставили в Омск в 2020 году. По новому контракту в Омск до конца 2022 года должны поставить 9 новых троллейбусов. Будут ли это те же «Адмиралы», не уточняется.

#Ольга Акамова#Город#Общество#Новости#Омская область#Омск#Троллейбус#Поставка#Автобус#Транспорт#Поставкагосуслуги#Договор
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