Новые троллейбусы в Омск поставит компания-создатель «Адмиралов»

Интересно, что ООО «ПК ТС» значится производителем троллейбусов «Адмирал», которые поставили в Омск в 2020 году. По новому контракту в Омск до конца 2022 года должны поставить 9 новых троллейбусов. Будут ли это те же «Адмиралы», не уточняется.