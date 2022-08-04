Новые троллейбусы в Омск поставит компания-создатель «Адмиралов»

В Омск поставят 9 низкопольных троллейбусов из Москвы. Согласно данным портала госзакупок, контракт заключили с компанией ООО «ПК Транспортные системы» — она же поставила в Омск первые «Адмиралы». Контракт с компанией заключили по цене 216.9 млн рублей.
Изначально аукцион признали несостоявшимся, так как на участие в торгах заявилась только одна компания. После объявления результатов торгов «ПК Транспортные системы» подали жалобу, и департамент транспорта обратился в Контрольно-счетную палату Омска, чтобы ведомство согласовало заключение контракта с единственным поставщиком.
Интересно, что ООО «ПК ТС» значится производителем троллейбусов «Адмирал», которые поставили в Омск в 2020 году. По новому контракту в Омск до конца 2022 года должны поставить 9 новых троллейбусов. Будут ли это те же «Адмиралы», не уточняется.