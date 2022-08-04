День города в этом году посвящен празднованию 200-летия Омской области, и основные мероприятия будут проходить именно в этой тематике. Так, юбилейная выставка зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора» в Воскресенском и Выставочном скверах также пройдет в рамках празднования 200-летия региона. Выставка пройдет с 5 по 9 августа.