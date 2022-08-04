День города в этом году посвящен празднованию 200-летия Омской области, и основные мероприятия будут проходить именно в этой тематике. Так, юбилейная выставка зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора» в Воскресенском и Выставочном скверах также пройдет в рамках празднования 200-летия региона. Выставка пройдет с 5 по 9 августа.
Утром в субботу, 6 августа, на Соборной площади состоится Сибирский международный марафон. Главный забег года на дистанции 42.195, 21.1, 10 и 3 км пройдет с 8:15 до 14:30 на главных дорогах города. Кстати, в это время центр Омска будет перекрыт.
В тот же день в Омской крепости с 12 до 17 часов пройдет фестиваль «Легенды родного края». Организаторы обещают выступление артистов, песни, танцы и угощения разных народов мира.
Также с 12 часов 6 и 7 августа в парке Победы состоится фестиваль «Щит Сибири». Омичей будут ждать турнир гладиаторов, воинские состязания раннего средневековья, живая музыка и старинные ремесла.
А на Соборной площади с 17 до 22 часов пройдет концерт в честь празднования 306-й годовщины со Дня основания Омска. Праздник начнется с чествования почетных жителей Омска, затем на сцену выйдут музыканты. Хедлайнером вечера стала группа «Дискотека Авария».
Завершится праздник салютом, который также должны запустить на Соборной площади.
После салюта омичей развезут по домам на городском общественном транспорте, который будет работать до 24 часов. Омичам стоит иметь в вижу, что на День города синоптики пообещали небольшие дожди.
Полную карту мероприятий в честь празднования Дня города можно найти по этой ссылке.