Минеева рассказала о пользе навигатора мер поддержки для бизнесменов Москвы

По сообщению Владимира Ефимова, заммэра столицы РФ по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, бизнесмены активно пользуются навигатором мер поддержки: за первые шесть месяцев текущего года системой воспользовались 5,4 тыс. раз, это практически на 2,7 тыс. превышает число запросов, которые были сделаны в прошедшем году в этот же период. Навигатор был запущен в 2021 году, и общее количество обращений к нему за период его работы составило 12,5 тысячи. В качестве мер поддержки онлайн-сервис предлагает москвичам грантовую систему, субсидирование и налоговые льготы, информирует Newstracker.ru.