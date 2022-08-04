Минеева рассказала о пользе навигатора мер поддержки для бизнесменов Москвы

Минеева подчеркнула, что предприниматели должны иметь рабочий инструмент, при помощи которого можно подобрать комплекс мер поддержки, ориентируясь на конкретные потребности по каждому случаю. У московского правительства такая система есть, и она работает.
По сообщению Владимира Ефимова, заммэра столицы РФ по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, бизнесмены активно пользуются навигатором мер поддержки: за первые шесть месяцев текущего года системой воспользовались 5,4 тыс. раз, это практически на 2,7 тыс. превышает число запросов, которые были сделаны в прошедшем году в этот же период. Навигатор был запущен в 2021 году, и общее количество обращений к нему за период его работы составило 12,5 тысячи. В качестве мер поддержки онлайн-сервис предлагает москвичам грантовую систему, субсидирование и налоговые льготы, информирует Newstracker.ru.
Представители пресс-службы столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений рассказали: работать с системой легко и комфортно. Чем больше сведений о своем проекте внесет в систему предприниматель, тем более релевантными будут предложения навигатора.
Сотрудники департамента инфотехнологий объяснили, что подбор мер поддержки под определенный проект осуществляется с учетом десяти расширенных параметров. Предприниматель может указать тип желаемой помощи (она может быть финансовой или иной), систематичность оказания поддержки (разовая или на регулярной основе), а также ее уровень (городской либо федеральный) и т. д.
Подобрав необходимые меры, бизнесмен подает онлайн-заявку на их получение. Кроме того, на портале предусмотрен переход на сайты ведомств, оказывающих различные виды помощи. Если определенные меры поддержки заинтересовали пользователя, он может сохранить их в избранном и сделать свой выбор позже.
Благодаря навигатору у пользователей инвестпортала появилась возможность узнать о продлении периода гарантии банка и ее возврате в процессе реализации девелоперских проектов, моратории на индексацию арендных ставок для компаний, находящихся в особой экономической зоне «Технополис «Москва».
Работая с сервисом, можно найти актуальную информацию об аренде участков у Москвы под постройку объектов промышленно-производственного назначения по ставке 1 руб. в год. Кроме того, в открытом доступе находятся сведения о льготных программах инвесткредитования Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Сообщается, что в 2022 году была осуществлена докапитализация фонда на 20 млрд руб.